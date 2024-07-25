Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

"Сеара” — "Ботафого Сан-Паулу”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (26.07.2024)

сегодня, 12:40

"Сеара”

"Дедушка” на данный момент занимает 14-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с его участием, чтобы спрогнозировать возможный результат будущей встречи с "Ботафого Сан-Паулу”. 13-го числа команда проиграла "Пайсанду” с результатом 2:1.

20-го июля "Сеара” выиграла "Аваи” со счетом 1:0.

"Ботафого Сан-Паулу”

"Триколор” на данный момент занимает 48-е место в рейтинге КБФ. вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. 18-го числа команда проиграла "Регатас” с результатом 4:1.

22-го июля встреча с "Бруске” завершилась вничью (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа "Сеары” — 1.61
  • Ничья — 3.65
  • Победа "Ботафого СП” — 5.88
  • Победа "Сеары” с форой -1.5 — 2.73
  • ТБ 3.5 — 4.35
  • ТМ 3.5 — 1.16

Статистика

  • "Сеара” выиграла в двух матчах из пяти последних.
  • "Ботафого СП” за тот же период времени ни разу не победили.
  • Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

У "Дедушки” серия выходит удачнее чем у "Ботафого СП”. Рекомендуем заключить пари на победу "Сеары” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.61.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:50
И Сеара,и Ботафого из Сан-Паулу зарабатывают какое-то запредельное количество угловых ударов. И,что парадоксально,они одни из худших команд в бразильской серии В по конверитрованию этих самых угловых в удары по воротам и опасные моменты. Но я же ставлю здесь на корнеры,а не голы все-таки. Стиль команд очень похож друг на друга: агрессивная игра флангами и множество навесов и прострелов; чем больше,тем лучше. А вдруг кто-то срежет в свои ворота,так ведь?в принципе эта логика не лишена смысла,но уж больно примитивна такая тактика. Так что я надеюсь,что они не изменят своей натуре и будут зарабатывать корнеры. Поэтому Тб угловых 10,5 больше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 