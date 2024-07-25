"Сеара” — "Ботафого Сан-Паулу”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (26.07.2024)

1721900449

сегодня, 12:40

"Сеара”

"Дедушка” на данный момент занимает 14-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с его участием, чтобы спрогнозировать возможный результат будущей встречи с "Ботафого Сан-Паулу”. 13-го числа команда проиграла "Пайсанду” с результатом 2:1.

20-го июля "Сеара” выиграла "Аваи” со счетом 1:0.

"Ботафого Сан-Паулу”

"Триколор” на данный момент занимает 48-е место в рейтинге КБФ. вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. 18-го числа команда проиграла "Регатас” с результатом 4:1.

22-го июля встреча с "Бруске” завершилась вничью (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победа "Сеары” — 1.61

Ничья — 3.65

Победа "Ботафого СП” — 5.88

Победа "Сеары” с форой -1.5 — 2.73

ТБ 3.5 — 4.35

3.5 — 4.35 ТМ 3.5 — 1.16

Статистика

"Сеара” выиграла в двух матчах из пяти последних.

"Ботафого СП” за тот же период времени ни разу не победили.

Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

У "Дедушки” серия выходит удачнее чем у "Ботафого СП”. Рекомендуем заключить пари на победу "Сеары” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.61.