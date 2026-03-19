Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Лига чемпионов 2025/2026

Кейн: «„Бавария“ не боится матчей с „Реалом“»

сегодня, 09:42

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Это будет сложная игра. Всякий раз, когда вы встречаетесь с «Реалом» в Лиге чемпионов, вы ожидаете борьбы. Но мы будем готовы. Мы никого не боимся, хотя будет тяжело.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
просто Tomson
сегодня в 12:29
Вперед Бавария!
6qz6qnf7vcvg
6qz6qnf7vcvg ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 12:07
Кейн сказал, что "мы" никого не боимся. Это и есть пижонство и пи*дёж. Бояться перед решающими матчами - это нормально и естественно для каждого клуба. Все боятся, - и Реал и Бавария, ибо цена игр слишком высока.
Real Oviedo
Real Oviedo ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:51
А что Кейн не так сказал что вы считаете его пижоном? Или ему нужно было сказать что мы боимся Реал и не готовы к матчам с ним? Вполне нормальное интервью. Он соперника не принижает и не говорит что мы точно пройдем их. А наоборот сказал что будет тяжелая игра.
Drosmo
сегодня в 10:46
Самоуверенный соперник - это всегда хорошо. "Реал" уже не раз в своей истории заставлял таких пижонов пожалеть о своих словах. "Сити" в прошлом туре тоже были уверены в своей безоговорочной победе, ещё до матча похоронив "Реал", да и некоторые болельщики с самоуверенностью и насмешкой предрекали разгромную победу горожан со счётом 1:5)). Как было на самом деле все всё видели.

Да, "Бавария" - это однозначно самый серьёзный соперник в нынешней ЛЧ, а "Реал" сейчас очень нестабилен, плюс огромные проблемы с травмированными ключевыми игроками, к которым прибавился ещё и Куртуа. Но "Реал" всегда славился характером и способностью удивлять соперника, особенно в Лиге Чемпионов.

Не знаю, как будет с "Баварией", но списывать "Реал" со счетов ещё до матча, - это большая ошибка.
t6b3enka76rm
сегодня в 10:24
Громко сказал, посмотрим на поле
Romeo 777
сегодня в 10:16
Как по мне атака Баварии с Кейном, Олиссе, Диасом даже сильнее немного наверно. Но на бумаге это самая крутая пара 1/4 финала.
Alex_67
сегодня в 10:04
Посмотрим, чего стоит сейчас Бавария в матче с серьёзным соперником...
n7guef74nc54
сегодня в 09:59, ред.
Многие так говорили... )))
Товарищ от Сити (чуть пониже) не даст соврать.)))))))))))
Варвар7
сегодня в 09:45
Харри - "Реал боятся в Мадрид не ездить"...)))
sihafazatron
сегодня в 09:45
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     