"Атлетико Минейро” — "Коринтианс”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

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сегодня, 09:28

"Атлетико Минейро”

"Петушки” на данный момент занимают третье место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Коринтианс”. 17-го числа встреча с "Жувентуде” закончилась вничью (1:1).

21-го июля команда обыграла "Васко да Гаму” с результатом 2:0.

"Коринтианс”

"Мушкетеры” на данный момент занимают десятое место в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 21-го числа команда обыграла "Баию” с результатом 1:0.

26-го июля встреча с "Гремио” закончилась вничью (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит "Атлетико Минейро” — 1.69

Ничья — 3.80

Победит "Коринтианс” — 5.10

Победит "Атлетико Минейро” с форой -1.5 — 2.82

ТБ 3.5 — 3.42

3.5 — 3.42 ТМ 3.5 — 1.25

Статистика

"Атлетико Минейро” победили два матча из последних пяти.

"Коринтианс” за тот же период времени получили такое же количество триумфов.

Последняя очная встреча закончилась вничью (0:0).

Прогноз

Команды приблизительно равны по силам. Рекомендуем заключить пари на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.80.