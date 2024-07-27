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"Атлетико Минейро” — "Коринтианс”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

сегодня, 09:28

"Атлетико Минейро”

"Петушки” на данный момент занимают третье место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Коринтианс”. 17-го числа встреча с "Жувентуде” закончилась вничью (1:1).

21-го июля команда обыграла "Васко да Гаму” с результатом 2:0.

"Коринтианс”

"Мушкетеры” на данный момент занимают десятое место в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 21-го числа команда обыграла "Баию” с результатом 1:0.

26-го июля встреча с "Гремио” закончилась вничью (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит "Атлетико Минейро” — 1.69
  • Ничья — 3.80
  • Победит "Коринтианс” — 5.10
  • Победит "Атлетико Минейро” с форой -1.5 — 2.82
  • ТБ 3.5 — 3.42
  • ТМ 3.5 — 1.25

Статистика

  • "Атлетико Минейро” победили два матча из последних пяти.
  • "Коринтианс” за тот же период времени получили такое же количество триумфов.
  • Последняя очная встреча закончилась вничью (0:0).

Прогноз

Команды приблизительно равны по силам. Рекомендуем заключить пари на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.80.

Все комментарии
53tyxsyxgapk
53tyxsyxgapk
сегодня в 10:29
Фаворитом в этом матче считается «Атлетико Минейро», который занимает третье место в рейтинге КБФ. В последних двух матчах команда сыграла вничью и победила. «Коринтианс» находится на десятом месте и в последних двух встречах одержал победу и сыграл вничью.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:35
Приму к рекомендации автора - ничья - Х.
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