"Атлетико Минейро” — "Коринтианс”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

"Атлетико Минейро”
"Петушки” на данный момент занимают третье место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Коринтианс”. 17-го числа встреча с "Жувентуде” закончилась вничью (1:1).
21-го июля команда обыграла "Васко да Гаму” с результатом 2:0.
"Коринтианс”
"Мушкетеры” на данный момент занимают десятое место в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 21-го числа команда обыграла "Баию” с результатом 1:0.
26-го июля встреча с "Гремио” закончилась вничью (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит "Атлетико Минейро” — 1.69
- Ничья — 3.80
- Победит "Коринтианс” — 5.10
- Победит "Атлетико Минейро” с форой -1.5 — 2.82
- ТБ 3.5 — 3.42
- ТМ 3.5 — 1.25
Статистика
- "Атлетико Минейро” победили два матча из последних пяти.
- "Коринтианс” за тот же период времени получили такое же количество триумфов.
- Последняя очная встреча закончилась вничью (0:0).
Прогноз
Команды приблизительно равны по силам. Рекомендуем заключить пари на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.80.