"Ботев” — "Панатинаикос”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 16:03

"Ботев”

"Канарейки” на данный момент занимают 315-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Панатинаикос”. 25-го числа команда проиграла своему будущему сопернику с результатом 2:1.

28-го числа встреча с "Локомотивом” завершилась вничью (2:2).

"Панатинаикос”

"Клеверные” на данный момент располагаются на 241-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа команда обыграла "Маккаби Нетанию” с результатом 1:0.

25-го июля "Панатинаикос” выиграли своего будущего соперника со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Ботев” — 4.23

· Ничья — 3.70

· Победит "Панатинаикос” — 1.72

· Победит греческая команда с форой -1.5 — 1.03

· ТБ 3.5 — 3.10

· ТМ 3.5 — 1.34

Статистика

· "Ботев” победил в двух матчах из последних пяти.

· "Панатинаикос” за тот же период времени выиграли трижды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу греческого клуба.

Прогноз

Основываясь на предыдущей встречи рекомендуем заключить пари на победу "Панатинаикос” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.72.