"Ботев” — "Панатинаикос”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Ботев”
"Канарейки” на данный момент занимают 315-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Панатинаикос”. 25-го числа команда проиграла своему будущему сопернику с результатом 2:1.
28-го числа встреча с "Локомотивом” завершилась вничью (2:2).
"Панатинаикос”
"Клеверные” на данный момент располагаются на 241-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа команда обыграла "Маккаби Нетанию” с результатом 1:0.
25-го июля "Панатинаикос” выиграли своего будущего соперника со счетом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Ботев” — 4.23
· Ничья — 3.70
· Победит "Панатинаикос” — 1.72
· Победит греческая команда с форой -1.5 — 1.03
· ТБ 3.5 — 3.10
· ТМ 3.5 — 1.34
Статистика
· "Ботев” победил в двух матчах из последних пяти.
· "Панатинаикос” за тот же период времени выиграли трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу греческого клуба.
Прогноз
Основываясь на предыдущей встречи рекомендуем заключить пари на победу "Панатинаикос” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.72.