"Левадия” — "Осиек”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 19:29

"Левадия”

"Столичные” на данный момент располагаются на 303-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, Чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Осиеком”. 21-го числа встреча с "Курессааре” завершилась вничью (0:0).

25-го июля команда проиграла своему будущему сопернику с разницей в четыре мяча (5:1).

"Осиек”

"Бело-голубые” на данный момент располагаются на 161-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа команда проиграла "Дунайской Стреде” с результатом 3:2.

25-го июля "Осиек” обыграл своего будущего соперника с разницей в четыре мяча (5:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Левадия” — 3.78

· Ничья — 3.76

· Победит "Осиек” — 1.87

· Победит "Осиек” с форой -1.5 — 1.04

· ТБ 3.5 — 2.64

· ТМ 3.5 — 1.40

Статистика

· "Левадия” победила в двух играх из пяти последних.

· "Осиек” за тот же период времени завершил триумфом три поединка.

· Последняя очная встреча завершилась в пользу "Осиека”.

Прогноз

Оглядываясь на недавнюю встречу, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу команды "Осиек” с коэффициентом 1.87.