"Левадия” — "Осиек”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Левадия”
"Столичные” на данный момент располагаются на 303-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, Чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Осиеком”. 21-го числа встреча с "Курессааре” завершилась вничью (0:0).
25-го июля команда проиграла своему будущему сопернику с разницей в четыре мяча (5:1).
"Осиек”
"Бело-голубые” на данный момент располагаются на 161-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа команда проиграла "Дунайской Стреде” с результатом 3:2.
25-го июля "Осиек” обыграл своего будущего соперника с разницей в четыре мяча (5:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Левадия” — 3.78
· Ничья — 3.76
· Победит "Осиек” — 1.87
· Победит "Осиек” с форой -1.5 — 1.04
· ТБ 3.5 — 2.64
· ТМ 3.5 — 1.40
Статистика
· "Левадия” победила в двух играх из пяти последних.
· "Осиек” за тот же период времени завершил триумфом три поединка.
· Последняя очная встреча завершилась в пользу "Осиека”.
Прогноз
Оглядываясь на недавнюю встречу, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу команды "Осиек” с коэффициентом 1.87.