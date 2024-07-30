"Пафос” — "Жальгирис”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Пафос”
Футбольный клуб на данный момент занимает 323-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пары поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Жальгирис”. 18-го числа команда уступила три мяча "Эльфсборгу (2:5).
25-го июля "Пафос” проиграл своему будущему сопернику с результатом 2:1.
"Жальгирис”
"Зелено-белые” на данный момент располагаются на 181-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним два последних матча сыгранных с их участием. 18-го числа команда обыграла "ВПС” с результатом 1:0.
25-го июля "Жальгирис” выиграл своего будущего соперника со счетом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Пафос” — 1.61
· Ничья — 3.95
· Победит "Жальгирис” — 5.25
· Победит "Жальгирис” с форой -1.5 — 1.43
· ТБ 3.5 — 2.98
· ТМ 3.5 — 1.32
Статистика
· "Пафос” получил один триумф среди последних пяти игр.
· "Жальгирис” за тот же период времени выиграл трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Жальгириса”.
Прогноз
Поскольку последняя встреча была совсем недавно лучшей позицией для ставки в БК Pinnacle будет побед "Жальгириса” с коэффициентом 5.25.