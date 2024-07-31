"Кельн” — "Гамбург”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

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вчера, 17:18

"Кельн”

"Козлы” на данный момент располагаются на 11-м месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Гамбургом”. 24-го числа команда обыграла "Суонси” с результатом 2:1.

27-го июля "Кельн” выиграл "Удинезе” со счетом 3:2.

"Гамбург”

"Динозавры” в турнирной таблице второй Бундеслиги занимает шестое место. Вспомним два последних поединка сыгранных с их участием. 21-го числа команда уступила три мяча "Кардиффу” (3:0).

25-го числа встреча с "Арисом” завершилась вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Кельн” — 2.18

· Ничья — 3.68

· Победит "Гамбург” — 3.11

· Победит "Кельн” с форой -1.5 — 3.74

· ТБ 3.5 — 2.57

· ТМ 3.5 — 1.42

Статистика

· "Кельн” выиграл в четырех матчах из пяти последних.

· "Гамбург” за тот же период времени победили трижды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Кельна”.

Прогноз

"Козлы” показывают отличную серию игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Кельна” с коэффициентом 2.18.