"Кельн” — "Гамбург”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

"Кельн”
"Козлы” на данный момент располагаются на 11-м месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Гамбургом”. 24-го числа команда обыграла "Суонси” с результатом 2:1.
27-го июля "Кельн” выиграл "Удинезе” со счетом 3:2.
"Гамбург”
"Динозавры” в турнирной таблице второй Бундеслиги занимает шестое место. Вспомним два последних поединка сыгранных с их участием. 21-го числа команда уступила три мяча "Кардиффу” (3:0).
25-го числа встреча с "Арисом” завершилась вничью (0:0).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Кельн” — 2.18
· Ничья — 3.68
· Победит "Гамбург” — 3.11
· Победит "Кельн” с форой -1.5 — 3.74
· ТБ 3.5 — 2.57
· ТМ 3.5 — 1.42
Статистика
· "Кельн” выиграл в четырех матчах из пяти последних.
· "Гамбург” за тот же период времени победили трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Кельна”.
Прогноз
"Козлы” показывают отличную серию игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Кельна” с коэффициентом 2.18.