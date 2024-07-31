"Ганновер” — "Регенсбург”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

«Ганновер”
»96-е” на данный момент располагаются на седьмом месте в турнирной таблице второй Бундеслиги”. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Регенсбургом”. 20-го числа встреча с "Твенте” закончилась вничью (3:3).
27-го числа команда обыграла "Вольфсбург” с результатом 3:2.
"Регенсбург”
Данный клуб в турнирной таблице второй Бундеслиги занимает четвертое место. Вспомним крайнюю пару поединков сыгранных с его участием. 20-го числа команда уступила один мяч "БВ Линцу” (0:1).
27-го числа "Регенсбург” обыграл "Динамо Дрезден” с результатом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Ганновер” — 1.71
· Ничья — 4.05
· Победит "Регенсбург” — 4.58
· Победит "Ганновер” с форой -1.5 — 2.74
· ТБ 3.5 — 2.61
· ТМ 3.5 — 1.41
Статистика
· "Ганновер” победил в четырех матчах из пяти последних.
· «Регенсбург” за тот же период времени выиграл трижды.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
»96-е” демонстрируют отличную серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Ганновера” с коэффициентом 1.71.