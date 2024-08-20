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«Мидтьюлланн» — «Слован» Братислава: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:19
«Мидтьюлланн» — «Слован» Братислава: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован» Братислава который состоится 21 августа 2024 года

«Мидтьюлланн»

Чемпион Дании в прошлом раунде после домашней победы, спокойно довел противостояние с «Ференцварошем» до удовлетворительного результата и вышел в финал квалификации, где ему будет противостоять словацкий «Слован». Мачт возможно не имеет яркой вывески, которая будет привлекать нейтральных болельщиков, но в желании попасть в Лигу чемпионов оба клуба будут биться до самого конца.

16 августа «Мидтьюлланн» в чемпионате на выезде обыграл «Лонгбю» (2:1), а в ответной встрече Лиги чемпионов на выезде разошелся миром с «Ференцварошем» (1:1).

«Слован» Братислава

«Слован» не отличается очень сильным составом, но в матчах с предыдущими соперниками играл без ошибок и реализовывал свои моменты, что привело клуб к финалу квалификации главного европейского турнира. В этой паре фаворитами являются именно датчане, поэтому гости будут играть вторым номером и искать свои шансы у ворот соперника.

17 августа «Слован» обыграл в чемпионате на своем поле «Кошице» (2:1), а до этого сыграл вничью с АПОЭЛ в Лиге чемпионов (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мидтьюлланн»– 1.6
  • Ничья – 4.15
  • Победит «Слован» – 5.8
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2

Статистика

  • «Слован» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Клуб из Дании выиграл пять последних домашних поединков, не пропустив ни одного мяча
  • Три из пяти выездных матчей «Слована» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Мидтьюлланна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева на бумаге выглядят гораздо сильнее и на своем поле обязаны обыгрывать словацкого соперника, чтобы сделать пол шага в групповой этап турнира.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:43
Ставлю согласно статистике ,что команды по крайней мере обменяются голами - ОЗ.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:42
Хозяева фавориты и должны выигрывать этот матч
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