«Мидтьюлланн» — «Слован» Братислава: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован» Братислава который состоится 21 августа 2024 года

«Мидтьюлланн»

Чемпион Дании в прошлом раунде после домашней победы, спокойно довел противостояние с «Ференцварошем» до удовлетворительного результата и вышел в финал квалификации, где ему будет противостоять словацкий «Слован». Мачт возможно не имеет яркой вывески, которая будет привлекать нейтральных болельщиков, но в желании попасть в Лигу чемпионов оба клуба будут биться до самого конца.

16 августа «Мидтьюлланн» в чемпионате на выезде обыграл «Лонгбю» (2:1), а в ответной встрече Лиги чемпионов на выезде разошелся миром с «Ференцварошем» (1:1).

«Слован» Братислава

«Слован» не отличается очень сильным составом, но в матчах с предыдущими соперниками играл без ошибок и реализовывал свои моменты, что привело клуб к финалу квалификации главного европейского турнира. В этой паре фаворитами являются именно датчане, поэтому гости будут играть вторым номером и искать свои шансы у ворот соперника.

17 августа «Слован» обыграл в чемпионате на своем поле «Кошице» (2:1), а до этого сыграл вничью с АПОЭЛ в Лиге чемпионов (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидтьюлланн»– 1.6

Ничья – 4.15

Победит «Слован» – 5.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Слован» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Клуб из Дании выиграл пять последних домашних поединков, не пропустив ни одного мяча

Три из пяти выездных матчей «Слована» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Мидтьюлланна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева на бумаге выглядят гораздо сильнее и на своем поле обязаны обыгрывать словацкого соперника, чтобы сделать пол шага в групповой этап турнира.