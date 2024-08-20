«Мидтьюлланн» — «Слован» Братислава: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован» Братислава который состоится 21 августа 2024 года
«Мидтьюлланн»
Чемпион Дании в прошлом раунде после домашней победы, спокойно довел противостояние с «Ференцварошем» до удовлетворительного результата и вышел в финал квалификации, где ему будет противостоять словацкий «Слован». Мачт возможно не имеет яркой вывески, которая будет привлекать нейтральных болельщиков, но в желании попасть в Лигу чемпионов оба клуба будут биться до самого конца.
16 августа «Мидтьюлланн» в чемпионате на выезде обыграл «Лонгбю» (2:1), а в ответной встрече Лиги чемпионов на выезде разошелся миром с «Ференцварошем» (1:1).
«Слован» Братислава
«Слован» не отличается очень сильным составом, но в матчах с предыдущими соперниками играл без ошибок и реализовывал свои моменты, что привело клуб к финалу квалификации главного европейского турнира. В этой паре фаворитами являются именно датчане, поэтому гости будут играть вторым номером и искать свои шансы у ворот соперника.
17 августа «Слован» обыграл в чемпионате на своем поле «Кошице» (2:1), а до этого сыграл вничью с АПОЭЛ в Лиге чемпионов (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мидтьюлланн»– 1.6
- Ничья – 4.15
- Победит «Слован» – 5.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
- Тотал больше 2.5 мячей – 2
Статистика
- «Слован» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Клуб из Дании выиграл пять последних домашних поединков, не пропустив ни одного мяча
- Три из пяти выездных матчей «Слована» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Мидтьюлланна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева на бумаге выглядят гораздо сильнее и на своем поле обязаны обыгрывать словацкого соперника, чтобы сделать пол шага в групповой этап турнира.