«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 23:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Манчестер Сити», который состоится 31 августа 2024 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» набрали три очка из шести возможных за два тура АПЛ и хотят продолжить стабильно побеждать в чемпионате, чтобы держаться недалеко от лидеров турнирной таблицы. Команда принимает «Манчестер Сити» и наверняка упорно готовится, чтобы удивить чемпиона Англии и иметь шансы за счет этого на набранные баллы.

28 августа в кубке английской лиги «Вест Хэм» обыграл «Борнмут» (1:0), а 24 августа обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:0) в чемпионате.

«Манчестер Сити»

«Горожане» стартовали с двух побед в чемпионате и в очередной раз пытаются сохранить свой титул в борьбе с «Арсеналом» и потенциально другими реальными конкурентами. Коллектив уже выиграл Суперкубок Англии у «Манчестер Юнайтед» и хочет как можно дольше продлить победную серию. Тем не менее, с «Вест Хэмом» игра точно не будет простой.

24 августа «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ипсвич» (4:1), а 18 числа обыграл на выезде «Челси» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 7.2

Ничья – 5.4

Победит «Манчестер Сити» – 1.38

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.6

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Вест Хэма» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

«Горожане» выиграли четыре последних матча подряд у «Вест Хэма»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что матч будет результативным