«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Манчестер Сити», который состоится 31 августа 2024 года
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» набрали три очка из шести возможных за два тура АПЛ и хотят продолжить стабильно побеждать в чемпионате, чтобы держаться недалеко от лидеров турнирной таблицы. Команда принимает «Манчестер Сити» и наверняка упорно готовится, чтобы удивить чемпиона Англии и иметь шансы за счет этого на набранные баллы.
28 августа в кубке английской лиги «Вест Хэм» обыграл «Борнмут» (1:0), а 24 августа обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:0) в чемпионате.
«Манчестер Сити»
«Горожане» стартовали с двух побед в чемпионате и в очередной раз пытаются сохранить свой титул в борьбе с «Арсеналом» и потенциально другими реальными конкурентами. Коллектив уже выиграл Суперкубок Англии у «Манчестер Юнайтед» и хочет как можно дольше продлить победную серию. Тем не менее, с «Вест Хэмом» игра точно не будет простой.
24 августа «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ипсвич» (4:1), а 18 числа обыграл на выезде «Челси» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 7.2
- Ничья – 5.4
- Победит «Манчестер Сити» – 1.38
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.6
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей «Вест Хэма» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
- «Горожане» выиграли четыре последних матча подряд у «Вест Хэма»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что матч будет результативным