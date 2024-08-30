«Байер» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «РБ Лейпциг», который состоится 31 августа 2024 года
«Байер»
Чемпион Германии продолжает свой путь под руководством Хаби Алонсо, которого очень хотели переманить европейские гранды. Тем не менее, «фармацевтам» придется нелегко в этом сезоне, ведь очень много желающих добиться золотых медалей. Один из таких конкурентов и есть «РБ Лейпциг», который попытается в Леверкузене набрать очки и обойти соперника в турнирной таблице.
28 августа «Байер» обыграл в кубке Германии «Карл-Цейс Йена» (1:0), а 23 числа в чемпионате Германии одолел «Боруссию» М (3:2).
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» уже выиграл в первом туре нового сезона Бундеслиги и хочет продолжить успешные выступления, но уже во втором туре команде предстоит сыграть на выезде с чемпионом Германии. Коллективу очень важно не проиграть в таком матче, чтобы за ним не последовало следующих осечек. Матч обещает быть интересным и не зря его называли центральной встречей тура.
24 августа «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Бохум» в чемпионате (1:0), а 17 числа разгромил на выезде «Эссен» (4:1) в кубке Германии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.78
- Ничья – 4.3
- Победит «РБ Лейпциг» – 4.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.55
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»
- Восемь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Байер» выиграл три последних матча у «РБ Лейпциг»
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Предполагаем, что матч пройдет с перевесом хозяев, которые в конечном итоге найдут ключи к воротам соперника и наберут три очка.