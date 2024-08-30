«Байер» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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30 августа 2024, 22:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «РБ Лейпциг», который состоится 31 августа 2024 года

«Байер»

Чемпион Германии продолжает свой путь под руководством Хаби Алонсо, которого очень хотели переманить европейские гранды. Тем не менее, «фармацевтам» придется нелегко в этом сезоне, ведь очень много желающих добиться золотых медалей. Один из таких конкурентов и есть «РБ Лейпциг», который попытается в Леверкузене набрать очки и обойти соперника в турнирной таблице.

28 августа «Байер» обыграл в кубке Германии «Карл-Цейс Йена» (1:0), а 23 числа в чемпионате Германии одолел «Боруссию» М (3:2).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уже выиграл в первом туре нового сезона Бундеслиги и хочет продолжить успешные выступления, но уже во втором туре команде предстоит сыграть на выезде с чемпионом Германии. Коллективу очень важно не проиграть в таком матче, чтобы за ним не последовало следующих осечек. Матч обещает быть интересным и не зря его называли центральной встречей тура.

24 августа «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Бохум» в чемпионате (1:0), а 17 числа разгромил на выезде «Эссен» (4:1) в кубке Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.78

Ничья – 4.3

Победит «РБ Лейпциг» – 4.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»

Восемь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл три последних матча у «РБ Лейпциг»

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Предполагаем, что матч пройдет с перевесом хозяев, которые в конечном итоге найдут ключи к воротам соперника и наберут три очка.