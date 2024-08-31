«Наполи» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Парма», который состоится 31 августа 2024 года

«Наполи»

«Наполи» сыграл два абсолютно разных поединка в чемпионате Италии и пока сложно понять, где настоящий клуб из Неаполя. В третьем туре Серии А у хозяев домашняя встреча с новичком из Серии В и от хозяев ждут только уверенной победы, учитывая некоторые изменения в клубе и нового тренера Антонио Конте на посту команды.

25 августа «Наполи» крупно обыграл «Болонью» (3:0), а 18 числа с тем же счетом на выезде проиграл «Вероне» (0:3).

«Парма»

Спустя много лет «Парма» вернулась в Серию А и в двух турах набрала четыре очка, за что команду определенно можно похвалить. Главной задачей клуба является сохранение места в Серии А и коллектив дальше собирается бороться в каждом туре. Даже ничья будет отличным результатом для гостей в матче с одним из сильнейших клубов Италии.

24 августа «Парма» обыграла на своем поле «Милан» (2:1), а ранее 17 числа команда завершила вничью поединок с «Фиорентиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.52

Ничья – 4.5

Победит «Парма» – 6.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Парма» проиграла всего три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Наполи» выиграл шесть из семи последних домашних поединков

Клуб из Неаполя выиграл три из пяти последних поединков у «Пармы» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что хозяева уже решили свои проблемы и в этом матче будут думать исключительно о футболе, что приведет к победе.