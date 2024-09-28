«Хольштайн» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 сентября 2024, 22:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хольштайн» – «Айнтрахт», который состоится 29 сентября 2024 года

«Хольштайн»

«Хольштайн» очень слабо начал сезон и набрал всего один балл за четыре стартовых тура Бундеслиги. Если команда не начнет набирать очки, то останется на последнем месте в групповой таблице надолго, что будет настоящим провалом. В домашней игре с «Айнтрахтом» хозяева попробуют воспользоваться усталостью соперника после матча Лиги Европы и одержать первую победу в чемпионате.

21 сентября «Хольштайн» сыграл вничью с «Бохумом» (2:2), а 14 числа разгромно проиграл на своем поле «Баварии» (1:6).

«Айнтрахт»

Команда повергла в шок болельщиков на домашнем матче Лиги Европы несколько дней назад, упустив победу в конце матча, при этом ведя в два мяча. Тем не менее, коллектив достаточно успешно играет в Бундеслиге и набрал девять очков в четырех матчах. В выездной встрече с аутсайдером гости постараются продлить свою победную серию в чемпионате Германии и реабилитироваться за поединок Лиги Европы.

26 сентября «Айнтрахт» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (3:3), а 21 числа в чемпионате одолел «Боруссию» М (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хольштайн» – 4.4

Ничья – 4.2

Победит «Айнтрахт» – 1.75

Тотал больше 3.5 мячей – 2.25

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.65

Статистика

«Хольштайн» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» выиграл шесть из восьми последних матчей на выезде

Команды еще ни разу не встречались между собой в официальных и товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Айнтрахт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этом поединке, ведь «Хольштайн» еще не готов конкурировать с большинством команд Бундеслиги.