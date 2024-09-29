«Интер» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 23:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Црвена Звезда», который состоится 1 октября 2024 года

«Интер»

После ряда не самых удачных матчей «Интер» смог добиться победы в чемпионате и теперь готовится к домашнему поединку Лиги чемпионов. Миланский клуб уже набрал одно очков в первом туре главного европейского турнира и теперь имеет отличный шанс набрать еще три балла, ведь является огромным фаворитом по версиям букмекеров.

28 сентября «Интер» обыграл на выезде «Удинезе» (3:2), а 22 числа обидно уступил в дерби «Милану» (1:2).

«Црвена Звезда»

Сербский клуб показывает отличные результаты в чемпионате и лидирует с 25 баллами в активе. Тем не менее, в первом туре Лиги чемпионов коллектив не сумел зацепиться за очки, а в игре с «Интером» также имеет совсем мало шансов на положительный результат. Даже ничейный результат в Милане станет для сербской команды большим достижением и добавит уверенности в своих силах.

27 сентября «Црвена Звезда» обыграла на своем поле «Железничар Панчево» (2:1), а 23 числа уверенно обыграл на выезде «Партизан» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.17

Ничья – 8.5

Победит «Црвена Звезда» – 17

Тотал больше 3.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.92

Статистика

«Интер» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Црвена Звезда» выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме можно по коэффициенту 3.2, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что сербская команда выдержит как минимум первый тайм в Италии и не проиграет его.