«Интер» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Црвена Звезда», который состоится 1 октября 2024 года
«Интер»
После ряда не самых удачных матчей «Интер» смог добиться победы в чемпионате и теперь готовится к домашнему поединку Лиги чемпионов. Миланский клуб уже набрал одно очков в первом туре главного европейского турнира и теперь имеет отличный шанс набрать еще три балла, ведь является огромным фаворитом по версиям букмекеров.
28 сентября «Интер» обыграл на выезде «Удинезе» (3:2), а 22 числа обидно уступил в дерби «Милану» (1:2).
«Црвена Звезда»
Сербский клуб показывает отличные результаты в чемпионате и лидирует с 25 баллами в активе. Тем не менее, в первом туре Лиги чемпионов коллектив не сумел зацепиться за очки, а в игре с «Интером» также имеет совсем мало шансов на положительный результат. Даже ничейный результат в Милане станет для сербской команды большим достижением и добавит уверенности в своих силах.
27 сентября «Црвена Звезда» обыграла на своем поле «Железничар Панчево» (2:1), а 23 числа уверенно обыграл на выезде «Партизан» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.17
- Ничья – 8.5
- Победит «Црвена Звезда» – 17
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.92
Статистика
- «Интер» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Црвена Звезда» выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью в первом тайме можно по коэффициенту 3.2, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что сербская команда выдержит как минимум первый тайм в Италии и не проиграет его.