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Арестован инвестор «Химок» Садыгов

сегодня, 09:15

По информации журналиста и инсайдера Ивана Карпова, инвестор «Химок» Туфан Садыгов арестован и сейчас находится в СИЗО.

10 декабря прошли обыски в его компаниях. Сообщается, что его обвиняют в мошенничестве и растрате.

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Все комментарии
3tm2kvmdswpx
3tm2kvmdswpx
сегодня в 12:41
Ничего удивительного, он не единственный такой.
112910415
112910415
сегодня в 10:26
гром среди ясного неба !
fpxdkdhyrm6g
fpxdkdhyrm6g
сегодня в 10:17
Не видать теперь Илюшке Садыгову места в основе
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:51
Вот они, подряды на особых условиях... Теперь Химкам придется очень тяжело - на этом их история может и закончиться. Не думаю, что новый инвестор быстро появится, тем более после того, что произошло. Администрации Московской области будет не до футбола - самим не попасть бы под топор... Да и есть за что, видимо....
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:50
Я еще понимаю (но не оправдываю!) когда мошенничеством или воровством занимается человек бедный, нищий, бездомный которому не хватает средств... но этот же явно не бедствует.... Сколько людям надо денег, чтобы "наесться"?
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:38
Может может....
Был случай, когда одна знакомая на себя всю вину взяла в примерно подобном деле, отсидела своё, и ее потом отблагодарили неплохо и сразу же работу дали по выходу и устроили хорошо.
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:35
А может и нет...!?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:35
Щас начнет сдавать всех подряд
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:22, ред.
Ну вот, как грится сколько веревочке не виться....
Вещий
Вещий
сегодня в 09:17
Не вовремя он занялся такими делами..... похоже Химки ожидает сложное и трудное время.
Гость
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