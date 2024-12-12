Арестован инвестор «Химок» Садыгов

По информации журналиста и инсайдера Ивана Карпова, инвестор «Химок» Туфан Садыгов арестован и сейчас находится в СИЗО.
10 декабря прошли обыски в его компаниях. Сообщается, что его обвиняют в мошенничестве и растрате.
По информации журналиста и инсайдера Ивана Карпова, инвестор «Химок» Туфан Садыгов арестован и сейчас находится в СИЗО.
10 декабря прошли обыски в его компаниях. Сообщается, что его обвиняют в мошенничестве и растрате.
Был случай, когда одна знакомая на себя всю вину взяла в примерно подобном деле, отсидела своё, и ее потом отблагодарили неплохо и сразу же работу дали по выходу и устроили хорошо.
Был случай, когда одна знакомая на себя всю вину взяла в примерно подобном деле, отсидела своё, и ее потом отблагодарили неплохо и сразу же работу дали по выходу и устроили хорошо.