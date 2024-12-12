Арестован инвестор «Химок» Садыгов

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сегодня, 09:15

По информации журналиста и инсайдера Ивана Карпова, инвестор «Химок» арестован и сейчас находится в СИЗО.

10 декабря прошли обыски в его компаниях. Сообщается, что его обвиняют в мошенничестве и растрате.