В «Зените» ответили на вопрос о причинах нынешней результативности Соболева

Тренер «Зенита» дал комментарий на тему нынешнего уровня реализации нападающего .

У Саши проблема в том, что он долго был без тренировок с командой. Заниматься индивидуально — это совсем другая история. Тем более, наши тренировки отличаются — мы стараемся тренироваться достаточно интенсивно, чтобы все были в хорошей форме. А у Саши, к сожалению, даже сборов не было. Поэтому он не вытягивает пока.

И есть еще тактические моменты — где он должен находиться, какие у нас принципы игры. Это со временем нарабатывается. Сейчас будут зимние сборы, дай бог, все получится.