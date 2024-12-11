Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Зените» ответили на вопрос о причинах нынешней результативности Соболева

вчера, 19:35

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра дал комментарий на тему нынешнего уровня реализации нападающего Александра Соболева.

У Саши проблема в том, что он долго был без тренировок с командой. Заниматься индивидуально — это совсем другая история. Тем более, наши тренировки отличаются — мы стараемся тренироваться достаточно интенсивно, чтобы все были в хорошей форме. А у Саши, к сожалению, даже сборов не было. Поэтому он не вытягивает пока.

И есть еще тактические моменты — где он должен находиться, какие у нас принципы игры. Это со временем нарабатывается. Сейчас будут зимние сборы, дай бог, все получится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» высказались об игре Глушенкова в обороне
Вчера, 17:42
Отец и сын Шмейхели обнялись в прямом эфире на интервью после матча ЛЧ
Вчера, 16:45 Фото
Ямаль вошёл в тройку самых популярных спортсменов в Google в мире
Вчера, 15:48
Тюкавин с отцом потренировались с молодёжкой «Динамо» по хоккею с мячом
Вчера, 08:50 Фото
СлухиВ «Манчестер Юнайтед» обеспокоены образом жизни Рэшфорда
10 декабря
Черчесов рассказал, планирует ли он совмещать работу в клубе и сборной
10 декабря
Сортировать
Все комментарии
pomor445
pomor445
вчера в 23:19
Оливейра даёт понять, что Саше поставлено условие наладить дела к весне. Не сумеет притереться - до свидания.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:14
Если в Зените по его словам такие интенсивные тренировки, то что же ни Вендел, ,ни Клауд. ни Касьеро,. ни Артур. ни Родригао не тянут А потом Соболев уже почти три месяца в Зените. За это время можно было его научить в футбол играть. Неужели его поезд ушел?
ABir
ABir
вчера в 22:23
За Бакаевым и Сергеевым пойдет
adekvat
adekvat
вчера в 21:48
Он забьет пару голов в ворота Зенита в следущем сезоне, когда это бревно выкинут из команды.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:33
Пожуют и выплюнут.
8vezw5jxp53k
8vezw5jxp53k
вчера в 20:49
После спартака ни один Зенит футболистом уже не сделает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:08
Так вроде сериал с подобным названием уже был ? )
jph2z82cjhpa
jph2z82cjhpa
вчера в 19:59
Ещё полгода потерпят, а потом видно будет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:49
Что ,дельфин нырять разучился ? Что ,не идёт роль ? Надо работать ! ))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:45, ред.
Троянский хряк
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 