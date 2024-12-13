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Осинькин покинет «Крылья Советов» после этого сезона РПЛ

сегодня, 17:05

По информации источника, главный тренер самарского клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин завершит работу в клубе летом.

Евгений Калешин является одним из основных претендентов на пост главного тренера команды.

Отмечается, что клуб также покинут президент, его заместитель и другие функционеры.

Причина расставания с ними – подозрения в участии в схемах «по заносу денег судьям». Также есть вопросы по поводу отступных и агентских комиссий в контрактах футболистов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:10
Когда "источник" информации не озвучен, а значит неизвестен, любая информация называется слухом. Поэтому лично я комментировать слухи не могу и не буду. Могу лишь сказать, что для того кадрового потенциала, что остался у КС после ухода Соболева, Зиньковского, Сарвели, Глушенкова, Пиняева, Горшкова работа Осинькина в плане результате не выглядит провалом. Даже "великий" Семак вряд ли был бы выше в таблице. На этом все. До получения достоверной информации.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 19:00
Жалко!Очень!Если покинет клуб!
баск
баск
сегодня в 18:59, ред.
Любопытно, что если прочитать текст новости внимательно, как в первоисточнике, так и здесь, то можно обнаружить, что о предполагаемой продажности Осинькина нет ни слова..

Интересно также, что у Игнаша хватило ума устраниться из этой помойной истории, зато Калешин, известный шут гороховый, наоборот, вписался в неё.
Всё закономерно- цирк для клоунов..)))

Вообще, всё это сильно смахивает на банальный рейдерский захват объекта,
в данном случае- футбольного клуба. В разных отраслях по России похожих историй сотни
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:51
Вы всё правильно рассуждаете, но предположу, что до нас донесли не всю информацию о всех этих "хитросплетениях" в клубе, а грехи, о которых вы говорите, пока не доказаны. Ждут окончательного вердикта со стороны МВД, которое проводит проверку (расследование, если дело возбуждено). Но такая массовая миграция руководителей клуба говорит о многом. Но не обо всём.
px76g6xbdgf2
px76g6xbdgf2
сегодня в 18:49
После Осинькина Калешин долго не пробудет в команде, это не тренер.
112910415
112910415
сегодня в 18:48
Калешин - вовсе негодный вариант, плохой тренер !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:08
А че гадать и строить предположения? Все равно толком ничего не узнать)))
Capral
Capral
сегодня в 18:06
    dbrvsqavx3p3
    dbrvsqavx3p3
    сегодня в 17:59
    Поднял тупой малолетний губер совершенно ненужную бучу
    pomor445
    pomor445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 17:50
    Капрал сказал, что переберутся в Динамо М, чтобы там продолжить. Осинькин тут, что вроде второго Бердыева из Рубина. Одни за кулисами творят, а он отсвечивает.
    pomor445
    pomor445 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 17:47
    Решили всё замять без лишнего шума и пыли. Оригинально же: дело о договорняках закончить договорняком.
    pomor445
    pomor445 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 17:43
    Какой же это благовидный предлог? Хуже его и придумать трудно.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 17:37
    Привет, Володя!!!
    Сразу вспомнилось омерзительное, общеизвестное высказывание- "Гинер занёс"))).
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 17:34
    Осинькин точно в такие махинации не будет лезть . Он тренер с большой буквы и очень порядочный человек .
    Capral
    Capral
    сегодня в 17:32, ред.
    Предполагаемую отставку Осинькина, я озвучил еще полгода назад, когда появились первые разговоры про его увольнение и приход Игнашевича. Не знаю, насколько связано это увольнением с махинациями внутри клуба, но это как в политике- уход президента влечет за собой уход всего кабинета. Результаты команды нельзя назвать положительными, не считая громкой победы в Питере. Но по игре, чисто в игровом плане, команда не развивалась, а предсказуемый и авантюрный футбол Осинькина- общеизвестный...

    Что касается Калешина, то это тупик, как в плане футбольном, так и особенно в психологическом. Не представляю этого психа на посту Крылышек. Помимо того, что тренер никакущий, так еще и весь дерганый, с постоянными истериками у кромки поля. Игнашевич мне нравился больше. С Калешиным, как мне представляется, игрового роста у команды не будет... Тренер желающий душить своих футболистов -обречен на неудачу.

    Ну а Осинькина, вероятно, мы можем увидеть у ростовщиков, после увольнения хама и грубияна...
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 17:29
    По принципу - Лучше спокойно вовремя уйти чем тебя вышибут пинком под зад.)
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 17:20
    Есть только подозрение и этого оказалось достаточно, чтобы уволить гл. тренера, а так же президента, его заместителя и других функционеров.
    А не кажется ли вам, что вся эта шумиха, с заносом денег судьям, придумана для проведение, под благовидным предлогом, чистки в рядах руководства КС?
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 17:20
    Ну вот и зачистка, не самая жесткая...
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 17:19
    В нашем футболе подозревать можно кого угодно и пока не предъявлены веские доказательства, делать такие заявления преждевременно. К тому же, если всё-таки есть за ними доказанные грехи, тогда почему уже сейчас не отстранить их от работы на местах и не привлечь к ответственности по имеющимся нарушениям, а ждать до окончания сезона. Команду снять, во всех матчах объявить техническое поражение и отправить в низшую лигу, как когда-то поступили с фк Чайка из Песчанокопской.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:11
    Решили разбежаться, пока в тюрягу не загре6ли...
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