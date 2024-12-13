Осинькин покинет «Крылья Советов» после этого сезона РПЛ

По информации источника, главный тренер самарского клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин завершит работу в клубе летом.
Евгений Калешин является одним из основных претендентов на пост главного тренера команды.
Отмечается, что клуб также покинут президент, его заместитель и другие функционеры.
Причина расставания с ними – подозрения в участии в схемах «по заносу денег судьям». Также есть вопросы по поводу отступных и агентских комиссий в контрактах футболистов.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
А не кажется ли вам, что вся эта шумиха, с заносом денег судьям, придумана для проведение, под благовидным предлогом, чистки в рядах руководства КС?
А не кажется ли вам, что вся эта шумиха, с заносом денег судьям, придумана для проведение, под благовидным предлогом, чистки в рядах руководства КС?
Что касается Калешина, то это тупик, как в плане футбольном, так и особенно в психологическом. Не представляю этого психа на посту Крылышек. Помимо того, что тренер никакущий, так еще и весь дерганый, с постоянными истериками у кромки поля. Игнашевич мне нравился больше. С Калешиным, как мне представляется, игрового роста у команды не будет... Тренер желающий душить своих футболистов -обречен на неудачу.
Ну а Осинькина, вероятно, мы можем увидеть у ростовщиков, после увольнения хама и грубияна...
Что касается Калешина, то это тупик, как в плане футбольном, так и особенно в психологическом. Не представляю этого психа на посту Крылышек. Помимо того, что тренер никакущий, так еще и весь дерганый, с постоянными истериками у кромки поля. Игнашевич мне нравился больше. С Калешиным, как мне представляется, игрового роста у команды не будет... Тренер желающий душить своих футболистов -обречен на неудачу.
Ну а Осинькина, вероятно, мы можем увидеть у ростовщиков, после увольнения хама и грубияна...