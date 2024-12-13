Осинькин покинет «Крылья Советов» после этого сезона РПЛ

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сегодня, 17:05

По информации источника, главный тренер самарского клуба «Крылья Советов» завершит работу в клубе летом.

является одним из основных претендентов на пост главного тренера команды.

Отмечается, что клуб также покинут президент, его заместитель и другие функционеры.

Причина расставания с ними – подозрения в участии в схемах «по заносу денег судьям». Также есть вопросы по поводу отступных и агентских комиссий в контрактах футболистов.