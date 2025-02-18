«Челси» – самая нестабильная команда АПЛ. Чемпионский потенциал мешают раскрыть нюансы

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вчера, 22:18

Пока не хватает опыта и стабильности.

В 14-м туре «Челси» разбил «Саутгемптон» и забрался на второе место в таблице Премьер-лиги – выше был только «Ливерпуль». В то же время «Арсенал» испытывал кадровые проблемы, а «Ноттингем» и так прыгнул выше головы – при такой конкуренции «аристократы», казалось, имеют отличные шансы в гонке с мерсисайдцами. Однако финиш 2024 года и начало 2025-го сложились ужасно (только две победы в девяти матчах, недавно получили 0:3 от «Брайтона»). Размышляем, почему лондонцы быстро потеряли свои позиции.

Первый год с новым тренером

Ответ на поверхности: потому что самим «аристократам» не хватает опыта, причём сразу в нескольких компонентах. Наиболее масштабный – тандем команды и тренера. «Синие» в эпоху Боэли меняли одного тренера за другим. Отказались от Тухеля, поскольку немец – креатура предыдущих владельцев клуба. Потом попрощались с его сменщиком Поттером. Магии Грэм не показал, с раздутым составом не справился. На его место назначили Почеттино. Уже лучше, но проблемы оставались те же. Лондонцам не хватало системности, результат для команды добывали отдельные лидеры.

Энцо Мареска работает с коллективом полгода. И то, что за этот период показал «Челси» – уже лучшие результаты в период новых владельцев. При этом система итальянца сильно отличается от Маурисио. Последний привык играть на пространстве, предпочитал быстрые атаки. Энцо же сторонник позиционных атак, владения. У тренера сразу две сложности. Первая уже привычна – всё та же длинная скамейка. Вторая – необходимость это огромное количество игроков перестроить на свой футбол. Может, на конкретном отрезке результаты и имелись, но на дистанции сезона проблемы должны были всплыть.

Самая длинная скамейка – но это не знак качества

На фоне конкурентов у «синих» было ощутимое преимущество в виде глубины состава. У «Сити» выбыл Родри (плюс начал сказываться возраст лидеров), «Арсенал» терял на разных этапах Эдегора и Сака с Жезусом – обе команды угодили в пике. А вот у «Челси» игроков соберётся на три состава и каждому есть альтернатива.

На бумаге это сильнейший козырь. Но на деле количество не всегда увеличивает качество. Наиболее яркий пример – Михаил Мудрик, который потерялся с приходом нового тренера, а теперь ещё и угодил в скандал. Никуда не делась скандальная аура нестабильного Санчо, сомнения относительно уровня Николаса Джексона, Нони Мадуеке и других. Ротация должна быть качественная.

В атаке не хватает стабильных «решал»

Когда «Челси» в огне, команда рвёт, но на длительной дистанции проявляется острая проблема. Им не хватает футболистов, которые готовы стабильно приносить результат. Например, у «Ливерпуля» есть Салах, у «Сити» игра держалась на Родри (если уходить за пределы голов и ассистов). Стабильный топ-уровень показывает разве что Коул Палмер – полузащитник и в прошлом сезоне был аномально хорош, и в текущем держит марку (14 мячей и шесть голевых в 25 матчах чемпионата).

А кто показывает хотя бы часть от этого уровня помимо Коула? Санчо, Нету, Мадуеке – не те, кто штампует голы, от вингеров в команде Марески это вообще не требуется. Джексон отметился девятью голами, что неплохо, но всё равно не уровень топ-клуба. Вдобавок восемь из них пришлись на первые 13 туров, а начиная с 15-го, форвард забил лишь раз.

Игроков в команде достаточно – только среди них почти нет лидеров, которые сделают разницу, когда у коллектива спад.

Даже «Челси» бессилен перед травмами

Недостаток качества ротации оголяет и череда травм, «аристократы» тоже от неё не застрахованы. На данный момент в лазарете оказались Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана (центральные защитники), Ромео Лавия (опорник), Нони Мадуеке (вингер), Николас Джексон и Марк Гиу (форварды). Это только те, на кого стабильно рассчитывает Мареска.

Без Николаса и Гиу (он показал ударный отрезок и мог бы бороться за место в старте) на острие, вероятнее всего, начнёт играть Кристофер Нкунку. При этом француз за два сезона в составе «аристократов» отметился лишь пятью голами в Премьер-лиге, тогда как в 25 матчах Бундеслиги-22/23 за «Лейпциг» отличился 16 мячами. Сейчас Кристофер не в лучшей форме – к тому же играть на острие ему не так комфортно, как на позиции «десятки», в оттяжке.

Теперь ясно, чего хотел Боэли, но стратегию предстоит доработать

Длительное время мы удивлялись, критиковали и даже смеялись над «Челси» Боэли. Создавалось ощущение, что новый владелец учился менеджменту по симулятору Football Manager, поэтому закупал футболистов пачками в трансферные окна. По этой части остались определённые оговорки – всё равно рискованно устраивать массовые закупки, поскольку неясно, кто насколько хорошо интегрируется в команду и какую потребность в итоге закроет. Вдобавок сильные изменения в составе бьют по сыгранности – взаимопонимание в линиях надо выстраивать с нуля. С другой стороны, в противном случае реализация плана Боэли растянулась бы на десятки лет.

Массовые закупки, раздутая заявка – это всё не просто так. Пеп и Клопп давно говорили, что на футболистов ложится слишком большая нагрузка, очень тяжело выдержать календарь АПЛ , Кубка Англии, Кубка Лиги, еврокубков и теперь – Клубного ЧМ . Это ещё не говоря о вызовах в сборную. При таком графике игры проходят каждые три-четыре дня, а этого не хватает для восстановления. «Тоттенхэм», «Сити» и остальные уже показывают, к чему это ведёт. Видимо, «аристократы» решили подписать игроков на три состава, чтобы у тренера реально было несколько составов – по одному на каждый турнир.

Но текущий сезон показывает, что план далёк от реализации. Но и отказываться от него не стоит – какое-то время это действительно работало.