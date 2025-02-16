Непрофессионализм футболистов – причина краха МЮ. Погба, Антони и Санчо уничтожили клуб изнутри

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сегодня, 13:06

А Рэшфорд добил родную команду.

Футболисты часто не уважают «Манчестер Юнайтед»

Действия братьев Глейзеров и директора Вудворда уничтожили фундамент МЮ . Миллиардер Рэтклифф, купивший часть акций клуба, и неподходящие тренеры тоже виноваты. Если сегодня «Тоттенхэм» обыграет «Манчестер Юнайтед», то у команды Аморима будет 12 поражений в АПЛ . Хотя одиннадцати достаточно для критики. Критики не только менеджеров, но и футболистов. Многие игроки проявили крайнее неуважение к великому клубу. Хорошим примером служит Джейдон Санчо, которого «Челси» забрал в аренду.

Лондонцы теперь наравне с «Борнмутом» в таблице АПЛ . Тренер Мареска разгромлен «Брайтоном». У Санчо нет голов за «Челси» с начала декабря, когда отличился против «Тоттенхэма». «Шпорам» любой забьёт. У Джейдона новая серия ужасных матчей. «Челси» обязался выкупить контракт Санчо за 30 миллионов евро, но Мареске лучше найти более профессионального футболиста на фланг нападения. Санчо даже в «Боруссии» из Дортмунда, где его любили, часто откатывался после самых ярких коротких взлётов.

И характер у Джейдона не сахар. Недавно Санчо написал в ответ на пост Рэшфорда о дебюте в «Астон Вилле»: «Свобода». Футболисты обнаглели. Рэшфорду в «Манчестер Юнайтед» платили 46 тысяч евро в день (4.4 миллиона рублей каждый день, 1.6 миллиарда рублей за год). Санчо и Рэшфорд считают себя «рабами»? Тогда плохо учились в школе, где рассказывали о настоящем рабстве. На неуважение Джейдона Санчо в адрес бывшего клуба прекрасно отреагировал бывший защитник МЮ и сборной Англии Пол Паркер:

Санчо напоминает мне слабенького маленького мальчика, который использует другого для трансляции своих обид. Надеюсь, Рэшфорд достаточно умён, чтобы остаться в стороне. Даже пиар-команда Маркуса должна сделать всё, чтобы он не участвовал в этой ерунде. Санчо пытается сместить фокус, но в реальности должен посмотреть в зеркало. Фанаты «Челси» высмеивают игру Санчо. Он должен сосредоточиться на улучшении формы. В «Челси» пожалеют, что должны выкупить его контракт. Будут умолять МЮ найти выход из сделки. А если нет, то «Челси» постарается избавиться от Санчо. Найти покупателя – та ещё задачка.

У Джейдона был конфликт с тен Хагом, поэтому его карьера в «Манчестер Юнайтед» не заладилась. Однако Санчо нестабилен, и это тоже важно. «Красные дьяволы» отдали 85 млн евро за молодого вингера. Платили огромные деньги – 350 тысяч евро в неделю. Даже когда футболист вернулся в Дортмунд, часть зарплаты покрывали из Манчестера. Отдали в «Челси». Если его заберут за 30 млн евро, то потеряют состояние. Также «Манчестер Юнайтед» недосчитался доходов, когда Санчо не отработал деньги на поле.

Рэшфорд, Погба и Антони украли у МЮ время и деньги

Когда в нормальном кафе принесли неудачно приготовленное блюдо, то без проблем заменят. Когда любая услуга оказана плохо по вине бизнеса, то приветствуются извинения и скидки. А футболисты не извиняются, когда убивают многомиллиардные проекты, хотя предоставляют клубам услуги за деньги. Достаточно взять список из 10 самых дорогих новичков МЮ . В основном эти люди негативно повлияли на новейшую историю клуба. На первой строчке Погба. Любил погулять, плохо тренировался, считал себя лучшим хавбеком мира.

Кастинг в «Реале» не прошёл. «Манчестер Юнайтед» чемпионом не сделал. У Поля заканчивается дисквалификация за стероиды. Возрастной француз намекал, что хочет вернуться в МЮ , но нет смысла. Форма игрока и его поведение – две причины. Если оказалось, что в бассейн с водкой упал Рэшфорд, то Аморим никогда не поверит, что Погба в 31 год вдруг стал профессиональнее. Поведение игроков говорит об отсутствии авторитета у тренеров и руководителей клуба. Но речь о взрослых мужчинах с обязательствами.

Аморим правильно говорит, что давление на тренера МЮ выше, чем на тренера «Тоттенхэма», даже когда они оба тонут в таблице АПЛ . Но где давление на игроков? Прошла нормализация провалом футболистов, которые недорабатывали и не анализировали ситуацию. Неправильный подход. Например, возьмём Антони. В «Бетисе» ощутил себя королем, поскольку их стиль подходит бразильцу лучше. Однако зачем он вообще шёл в «Манчестер Юнайтед»? «Аякс» через знакомого тен Хага впарил англичанам вингера за 95 млн евро.

Один из худших дорогих трансферов в истории. Стиль игры МЮ не подходил техничному фланговому футболисту. Давно прошли времена Фергюсона, «красные дьяволы» у тен Хага не играли как «Аякс». Следовательно, Антони стоило не бить своих женщин, а спросить у аналитиков клуба из Амстердама, подходит ли его стиль игры МЮ . Также стоило спросить у людей из Англии, как они планируют подружить его футбол с командным подходом, который существенно отличается. Требования к футболистам за 100 млн евро пора поднимать.

Сейчас Антони стоит 20 млн евро. Если «Бетис» выкупит вингера за такие деньги летом, то МЮ снова потеряет десятки миллионов евро. Рэшфорд на пике был игроком с ценником 85 млн евро, а в ПСЖ заплатили бы за Маркуса больше, поскольку он в хороших отношениях с Мбаппе. В результате сейчас получат максимум 50 млн евро. Магуайр не отработал 87 млн евро. Лукаку – 85, хотя Ромелу удачно отдали в «Интер», вернули значительную часть денег. Каземиро не принёс трофеи и не сделал игру солидной, хотя стоил 70 миллионов.

Также в команде хватает людей, которых сложно назвать профессионалами. Антони ведь образумился, когда оказался в более слабом коллективе. И ещё посмотрят, сможет ли он играть за «Бетис» стабильно. Чистка состава в «Манчестер Юнайтед» нужна, чтобы набрать профессионалов. Аморим не может доверять многим из нынешней заявки. Дело не только в утечках информации из раздевалки. Пафос игроков не совпадает с качеством футбола. Лучшим снайпером МЮ является скромный Диалло, но Амаду крупно не повезло.