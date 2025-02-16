Обновления заработали. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл»

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сегодня, 00:36

У Хосепа Гвардиолы появилась надежда на завершение кризиса.

Противостояние «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» позиционировалось как центральное в туре. И должно было получиться битвой равных соперников. Точнее, охотой «сорок» на раненых «горожан». К матчу они подошли с равенством очков, и очное сражение должно было показать, кто больше достоин места главного преследователя первой тройки. Но интриги не получилось.

Разгром за полчаса

Если бы в «Ливерпуле» не было Мохамеда Салаха, то после сегодняшнего вечера главным египтянином АПЛ стал бы Омар Мармуш. Новоиспеченный фараон Манчестера устроил яркий перформанс и показал, для чего Гвардиола хотел его заполучить, а клуб заплатил 59 миллионов фунтов «Айнтрахту». Конечно, ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет приблизиться к «оригиналу» из Ливерпуля. Но после четырех матчей без голов Мармуш, очевидно, совершил рывок.

Всего 13 минут и 54 секунды ему потребовались для того, чтобы трижды поразить ворота Мартина Дубравки. Причем первый мяч Омар забил с передачи Эдерсона, который заметил начало рывка форварда и выполнил великолепный заброс из глубины. Повезло, конечно, что Киран Триппьер не добрался до мяча, и тот его перескочил. Египтянину оставалось реализовать выход один на один.

Через пять минут Мармуш получил перед штрафной проникающий пас от Илкая Гюндогана, убрал защитника и пробил в цель. А еще через девять минут он воспользовался передачей Савиньо. Хет-трик Омара стал четвертым по скорости для «Манчестер Сити» в Премьер-Лиге. Лидером, напомним, является Серхио Агуэро, который оформил три гола за девять минут в 2015 году.

Голевую феерию Мармуша в первом тайме продолжить не удалось. Следующий мяч «Манчестер» забил уже на 84-й минуте усилиями вышедшего на замену Джеймса Макати.

Выигранный центр

Кажется очевидным, что главным героем и творцом победы «Сити» стал именно Мармуш. Однако стоит посмотреть шире – на содержание и качество самой игры «горожан». Болельщики увидели тот самый «Манчестер», который доминировал и разрывал всех. Как минимум в первом тайме. Причем ключевым фактором оказалась игра в центре поля.

Великолепную пару из «Ньюкасла» в лице Сандро Тонали и Бруну Гимарайнса полностью переиграли и передавили Илкай Гюндоган и Нико Гонсалес. Не зря Гвардиола первым делом после матча сказал, что это «мини-Родри» для его команды. Многие насмехались по поводу того, что «Манчестер» угодил в кризис только из-за потери Родри. Ведь у некоторых команд есть более широкий список травмированных.

Матч с «Ньюкаслом» показателен еще и потому, что вне игры оказались защитники Рубен Диаш, Натан Аке и Мануэль Аканджи. Центр обороны составили Джон Стоунз и Абдукодир Хусанов. Вроде бы этот фактор мог сыграть ключевую роль. Однако «отряд не заметил потери бойца». А все потому, что центр поля оставался под контролем. И Гюндоган мог себе позволить поддерживать атакующие действия, обеспечивая движение под Филом Фоденом. Во многом благодаря Нико Гонсалесу, который как раз выполнял роль Родри, чистил центральную зону, начинал контроль мяча.

После первого тайма это почувствовал и Эдди Хау, провел две замены. Однако перестроение не особо помогло. Контроль остался за «Манчестером». К слову, до перерыва «Ньюкасл» нанес два удара в сторону ворот соперника. После перерыва он это сделал один раз. Даже активности Александера Исака и Энтони Гордона, которые могут напрячь любого, не хватало «сорокам». Но если кто-то не верит в преображение «Манчестера» благодаря игре в центре поля, то пусть поверит в карму. Ведь «Ньюкасл» проиграл на «Этихаде» в 16 последних матчах, причем в шести предыдущих даже забить не получалось.

Забрезжила надежда

Счастью Гвардиолы после матча не было предела:

Мы были на самом деле хороши. Играли в атаке энергично. Нико Гонсалес очень помог нам. Меня это радует. Мы в нем нуждались, пережив тяжелые три месяца. Он наш мини-Родри и обладает большим влиянием на игру, управляет ритмом и скоростью. Он не зря проводил время в академии «Барселоны». Там умеют работать с мячом и позиционированием. Он хочет добиться успеха в Премьер-Лиге и готов проявить себя с нами. Что касается хет-трика Мармуша, то мы знали, что рано или поздно он начнет забивать. Это отличный атакующий игрок. Ему нужно расти, но мы теперь понимаем его способности.

К слову, был и еще один герой у этого матча. Эдерсон. Нет, не потому, что он вытаскивал атаки «Ньюкасла». Их не было, по сути. А потому, что сделал голевую передачу. И установил рекорд. Теперь на его счету шесть ассистов, что является рекордом для голкиперов в АПЛ . И еще раз подчеркивает, какого типажа вратари нужны Гвардиоле – что он имеет в виду под хорошей игрой ногами.

Провести такой матч было критически важно для «Манчестер Сити» именно сейчас. Впереди у «горожан» ответная встреча с «Реалом» в Мадриде. Домашнее поражение со счетом 2:3 оставляет шансы для английской команды. И теперь, когда Гвардиола попробовал рабочий вариант с эффективным внедрением в каждую линию по новичку (Хусанова, Гонсалеса и Мармуша), есть больше надежд, что удастся перевернуть противостояние. Особенно с учетом проблем и нестабильности «Реала».