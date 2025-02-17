Мотта: «Команда повысила свой уровень, чтобы конкурировать с „Интером“»

Главный тренер «Ювентуса» высказался об итогах матча с «Интером» в Серии А (1:0).

Все победы имеют значение, сегодня на стадионе была невероятная атмосфера. Мы замечательно провели второй тайм и заслужили победу. Теперь фанаты должны насладиться победой, а с завтрашнего дня мы начнем готовиться к поединку с ПСВ , чтобы достичь своей цели.

Что я сказал команде в перерыве? В первом тайме мы слишком уважали «Интер» и слишком много страдали из-за этого. Во втором тайме мы добротно выступили. Я сказал самые обычные вещи. В команде парни, у которых есть огромное желание чего-то достичь. Дома мы часто страдаем больше – над этим нужно поработать.

Команда повысила свой уровень, чтобы конкурировать с «Интером». В таких матчах нужно быть в оптимальной форме в течение 95 минут. Мы заслужили победу.