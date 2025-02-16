Так плохо «Ливерпуль» при Слоте ещё не играл. Едва не сделали второй подряд подарок «Арсеналу»

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вчера, 21:59

Отдали второй тайм аутсайдеру.

«Красные» не уничтожают соперников

Не упрек, но важная особенность «Ливерпуля». Часто лучшие команды сезона проходятся как ураган. Из-за этого им сложно побеждать всюду. Случаются осечки. Также таким командам-стихиям сложно задержаться на космической высоте долго. «Ливерпуль» играет иначе. Хотя речь о невероятно успешной команде, во многих матчах при Слоте им приходилось страдать ради трёх пунктов. Терпели, работали в защите, ждали финальные свистки. «Ливерпуль», даже когда есть очевидный козырь, не всегда с легкостью достает туз из рукава.

Например, команда Слота чаще всех в АПЛ добивает соперников в концовках. Забили более трех десятков мячей. Вроде бы очевидный плюс, можно использовать преимущество против «Вулверхэмптона» на родном поле. Что получили в итоге? Второй тайм против 17-й команды чемпионата лидер АПЛ проиграл 0:1. Статистика удручает «красных», 10:0 в пользу «волков» по ударам, 3:0 по выстрелам в створ после перерыва. «Ливерпуль» непозволительно остался без мяча при счете 2:0. Причем у фаворита не было холодного расчета.

Тренер соперника Витор Перейра грамотно внёс мелкие коррективы, сделал парочку полезных замен. «Волки» заставили «Ливерпуль» страдать без ударов по чужим воротам. На этой неделе лидеры дивизиона потеряли очки в АПЛ в перенесенном дерби против «Эвертона». Тогда всё сложилось как в сказке. «Ириски» прощались с дерби на легендарном стадионе, переезжают на новую арену. На последних секундах защитники организовали атаку, центрбек Тарковски сумел сравнять счет. А сегодня «Арсенал» остался без нового подарка.

Напарники не равны Салаху по классу

Форварды Мане и Фирмино на пике формы дополняли Салаха, у которого тогда было меньше опыта. Египтянин оказался в итоге стабильнее, не уехал в Саудовскую Аравию, как бывшие напарники. Ветеран в шикарной форме. В новом сезоне у Салаха 28 мячей за клуб, близок к 50 результативным действиям с учетом передач. Претендует на «Золотой мяч», но для этого нужно выигрывать трофеи. «Ливерпуль» не завоюет 100 пунктов в АПЛ . Тут Гвардиола прав, когда хвастается прошлыми достижениями. Зато Салах играет за троих.

Жота и Гакпо скромнее по результативности. Прилежные футболисты. Готовы менять позиции, если тренер прикажет. Могут подарить важный голевой удар. Не жадные, делятся мячом с напарниками. Однако португалец и голландец не являются футболистами уровня пиковых Мане и Фирмино. Следовательно, тройка атаки «Ливерпуля» сейчас слабее, чем в лучших сезонах Клоппа. Салах постарел и сохранил результативность. Но Мохамеду сложно выступать на одном уровне без пауз для восстановления сил перед рывками.

Когда египтянин незаметен, а у него один удар с игры с «волками» и гол с пенальти, то нуждается в помощи напарников. Сегодня «Ливерпуль» выручил Диас. Луис не забивал на протяжении десяти поединков. Теперь колумбиец вышел слева в атаке, а не на позиции «ложного форварда». Сразу отличился – занес мяч в ворота. А позже удачно упал рядом с голкипером соперника. Вратарь «Вулверхэмптона» старался сыграть в мяч, но явно зацепил крайнего форварда. После удара с «точки» по центру счет стал 2:0 в пользу «красных».

«Ливерпулю» повезло. С таким качеством футбола – два удара с игры в створ ворот за весь матч, и такими джокерами, как Нуньес, легко потерять очки. Слоту пора переживать. Если один из будущих соперников по Лиге чемпионов, а там светит ПСЖ , закроет Салаха, то парижане могут остановить средних по результативности Гакпо, Жоту и Диаса. А про форварда Нуньеса тяжело рассуждать. Дарвин крайне нестабильный футболист. Такие иногда помогают в плей-офф Лиги чемпионов. Но общий вывод – нет идеального трио в атаке.

Полузащитники не управляют темпом

Многие победители Лиги чемпионов и АПЛ отличались особенным центром поля. У «Манчестер Сити» Родри и напарники. У «Ливерпуля» был Фирмино с мастерами направлять мяч. У «Челси» ещё раньше бегали крутые люди в центре поля, вроде француза Канте. В Лиге чемпионов часто побеждал «Реал», когда Каземиро, Кроос и Модрич впечатляли мир. Сейчас у «Ливерпуля» Гравенберх и МакАллистер. Однозначные любимчики публики, крутые хавбеки. Предлагают темп и резкость. Но не умеют контролировать игру так, как старый «Реал».

Черновую работу выполняют, а первым номером «Ливерпуль» играет реже, чем нестабильный «Челси». Угадаете футболиста, который у «красных» аккуратнее всех отдает пасы? Правильный ответ – Кертис Джонс. А молодой папаша не диспетчер. Он на двенадцатом месте по количеству передач в среднем за игру. Лидируют центральные защитники, а рядом Гравенберх. Райан крайне важный человек для «Ливерпуля» Слота. Однако голландскому хавбеку 22 года. Два года назад у него были очень серьезные проблемы в составе «Баварии».

«Ливерпулю» надо не просто ценить то, как складывается сезон – с кризисом у «Манчестер Сити». Важно осознавать, что у команды выдающиеся результаты без ужасно опытного и именитого состава. Нет сомнений, что скауты удачно подобрали футболистов. При этом даже левый защитник Робертсон не всегда подходит под задачи нового тренера Слота. А Жота, Гакпо, Диас и Нуньес из тех, кто может не забить в решающем тайме против ПСЖ . А это означает вылет «Ливерпуля» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, крах надежд.

«Плимут» преподал им урок в Кубке Англии. На поле хватало опытных резервистов, а покинули древний турнир в матче против аутсайдера Чемпионшипа. Неуклюжесть «Ливерпуля» в том поединке напоминает неуклюжесть во втором тайме дома против «Вулверхэмптона». Занесли мяч в ворота и реализовали пенальти до перерыва. А потом ждали, сколько голов забьет Кунья. Бразилец отличился один раз. Напомнил, что «Ливерпулю» летом нужно усиливать состав. Быть может, даже подписать двух напарников для ветерана Салаха.