Компани об игре с «Байером»: «Мы защищались с большим настроем»

Главный тренер «Баварии» подвёл итоги игры 22-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:0).

Конечно, мы всегда хотим доминировать в игре. Но если команда заставляет нас защищаться, то нам придётся защищаться. «Байер» сегодня играл очень хорошо, великолепно прессинговал, великолепно контролировал мяч и также боролся за него. Прежде всего, нам сегодня пришлось защищаться. И я должен сделать комплимент своей команде. У нас было так много игр в прошлом, в которых мы забивали много голов. Сегодня задача была другой, сегодня все были в защите — и мы отлично справились. Мы защищались с большим настроем.