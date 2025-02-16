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Компани об игре с «Байером»: «Мы защищались с большим настроем»

16 февраля 2025, 10:33
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги игры 22-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:0).

Конечно, мы всегда хотим доминировать в игре. Но если команда заставляет нас защищаться, то нам придётся защищаться. «Байер» сегодня играл очень хорошо, великолепно прессинговал, великолепно контролировал мяч и также боролся за него. Прежде всего, нам сегодня пришлось защищаться. И я должен сделать комплимент своей команде. У нас было так много игр в прошлом, в которых мы забивали много голов. Сегодня задача была другой, сегодня все были в защите — и мы отлично справились. Мы защищались с большим настроем.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
16 февраля в 17:15, ред.
Впервые такое говорит тренер Баварии) "Мы все сидели в обороне, не проиграли и этому рады"))
112910415
112910415
16 февраля в 15:52
Бавария !
во внутреннем чемпионате !
"все были в защите" !
и тренер счастлив ! как в такое поверить ?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 февраля в 11:07
Ради Кейна можно идти на любые жертвы. Даже на сверх осторожную тактику)))
Горожане
Горожане
16 февраля в 11:05
Вы играли трусливо!
Alex_67
Alex_67
16 февраля в 10:59
Почему этот человек тренирует Баварию?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 февраля в 10:43
Мы, мы, мы..., и ни слова о Нойере.
Кирдык бы вам вчера был, если б не волшебник в воротах...!
nma3hrc79snn
nma3hrc79snn
16 февраля в 10:38
Жаль что Байер не забил, интрига пропадает
Гость
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