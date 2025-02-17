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Индзаги о матче с «Ювентусом»: «Мы заслуживали большего»

вчера, 09:29
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча 25-го тура Серии А против «Ювентуса».

Есть горький привкус: мы разочарованы, но ребята проявили мужество, продемонстрировав решительность и техническое мастерство. У меня нет причин винить игроков: мы создали много моментов, но нам нужно было лучше реализовывать их, забивать и завершать первый тайм. Мы должны работать ещё усерднее, потому что того, что мы делаем, недостаточно.

Во втором тайме мы знали, что «Ювентус» будет лучше, мы не были такими подвижными, как в первом тайме, а затем пропустили гол. Второй тайм мы начали не так хорошо, но после первых 15 минут разобрались в себе, изменения помогли нам набрать обороты. Этот вечер был совершенно другим по сравнению с тем, что был во Флоренции, но нам приходится менять тактику, особенно в прямых столкновениях.

Мы должны были играть лучше. У нас были моменты, но в итоге мы говорим о поражении, которое причиняет боль, и это заставит нас работать ещё усерднее, чем раньше. Мы заслуживали большего и действительно переживали за этот матч, но впереди ещё много всего, мы должны сыграть ещё лучше.

Игра с «Наполи»? Это будет важный матч, но перед этим мы сыграем с «Дженоа» и «Лацио», а затем нас ждёт важное очное противостояние, и мы постараемся выложиться по полной. Теперь у нас есть неделя, чтобы поработать, проанализировать и наилучшим образом подготовиться к следующим матчам.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта высказался о данной игре.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:45
Проигрывать нынешнему Ювентусу это позорище
69Haya96
69Haya96
вчера в 11:53
Матч не смотрел, не могу сказать, кто чего больше заслуживал, но после 4:4 они как-то подстраховались.
adekvat
adekvat
вчера в 10:56
После драки руками не машут, Наполи доволен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:43, ред.
Вроде бы не первый год в топах рулит, но городит ерунду, как тренер новичок. Что значит заслуживали большего? Кто помешал? Судья? Нет. Травмы лидеров? Нет, все в строю. Тогда к чему эта фигня?

P.S. Лучше бы надавал по шее Думфрису, который как лось всю игру бегал, а голову не включал.
r2z38sh3qy6v
r2z38sh3qy6v
вчера в 09:33
Нормально вам вчера старушенция начистила картридж
Гость
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