Индзаги о матче с «Ювентусом»: «Мы заслуживали большего»

Главный тренер «Интера» подвёл итоги матча 25-го тура Серии А против «Ювентуса».

Есть горький привкус: мы разочарованы, но ребята проявили мужество, продемонстрировав решительность и техническое мастерство. У меня нет причин винить игроков: мы создали много моментов, но нам нужно было лучше реализовывать их, забивать и завершать первый тайм. Мы должны работать ещё усерднее, потому что того, что мы делаем, недостаточно.

Во втором тайме мы знали, что «Ювентус» будет лучше, мы не были такими подвижными, как в первом тайме, а затем пропустили гол. Второй тайм мы начали не так хорошо, но после первых 15 минут разобрались в себе, изменения помогли нам набрать обороты. Этот вечер был совершенно другим по сравнению с тем, что был во Флоренции, но нам приходится менять тактику, особенно в прямых столкновениях.

Мы должны были играть лучше. У нас были моменты, но в итоге мы говорим о поражении, которое причиняет боль, и это заставит нас работать ещё усерднее, чем раньше. Мы заслуживали большего и действительно переживали за этот матч, но впереди ещё много всего, мы должны сыграть ещё лучше.

Игра с «Наполи»? Это будет важный матч, но перед этим мы сыграем с «Дженоа» и «Лацио», а затем нас ждёт важное очное противостояние, и мы постараемся выложиться по полной. Теперь у нас есть неделя, чтобы поработать, проанализировать и наилучшим образом подготовиться к следующим матчам.