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«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:15
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Фулхэм», который состоится 25 февраля 2025 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» находятся в непростой ситуации, ведь обитают у зоны вылета, однако имеют перед ней небольшой запас. Команда набрала 22 балла, занимает 17 место с 22 баллами и от ближайшего соперника отстает на восемь пунктов и в то же время опережает «красную линию» АПЛ на пять очков. Любые набранные баллы хозяевами в этой встрече будут очень важны.

22 февраля «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Борнмут» (1:0), а 16 числа проиграл «Ливерпулю» (1:2).

«Фулхэм»

«Фулхэм» можно считать типичным середняком АПЛ, ведь команда занимает 10 место с 39 баллами и постараются догнать конкурентов по борьбе за еврокубки. Тем не менее, коллектив не может наладить стабильную игру, которая позволила бы серьезно на это претендовать. Гости намерены выиграть в этой игре, что будет непросто сделать.

22 февраля «Фулхэм» проиграл (0:2) «Кристал Пэлас», а 15 числа одолел на своем стадионе «Ноттингем Форест» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» – 2.75
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Фулхэм» – 2.55
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.95
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.851

Статистика

  • «Фулхэм» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Волки» проиграли шесть из десяти последних поединков на своем поле
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вулверхэмптона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команда играет на своем поле и наверняка имеет план на игру, который постарается воосуществить.

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