«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Фулхэм», который состоится 25 февраля 2025 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» находятся в непростой ситуации, ведь обитают у зоны вылета, однако имеют перед ней небольшой запас. Команда набрала 22 балла, занимает 17 место с 22 баллами и от ближайшего соперника отстает на восемь пунктов и в то же время опережает «красную линию» АПЛ на пять очков. Любые набранные баллы хозяевами в этой встрече будут очень важны.

22 февраля «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Борнмут» (1:0), а 16 числа проиграл «Ливерпулю» (1:2).

«Фулхэм»

«Фулхэм» можно считать типичным середняком АПЛ , ведь команда занимает 10 место с 39 баллами и постараются догнать конкурентов по борьбе за еврокубки. Тем не менее, коллектив не может наладить стабильную игру, которая позволила бы серьезно на это претендовать. Гости намерены выиграть в этой игре, что будет непросто сделать.

22 февраля «Фулхэм» проиграл (0:2) «Кристал Пэлас», а 15 числа одолел на своем стадионе «Ноттингем Форест» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 2.75

Ничья – 3.4

Победит «Фулхэм» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.851

Статистика

«Фулхэм» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Волки» проиграли шесть из десяти последних поединков на своем поле

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вулверхэмптона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команда играет на своем поле и наверняка имеет план на игру, который постарается воосуществить.