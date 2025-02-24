«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Фулхэм», который состоится 25 февраля 2025 года
«Вулверхэмптон»
«Волки» находятся в непростой ситуации, ведь обитают у зоны вылета, однако имеют перед ней небольшой запас. Команда набрала 22 балла, занимает 17 место с 22 баллами и от ближайшего соперника отстает на восемь пунктов и в то же время опережает «красную линию» АПЛ на пять очков. Любые набранные баллы хозяевами в этой встрече будут очень важны.
22 февраля «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Борнмут» (1:0), а 16 числа проиграл «Ливерпулю» (1:2).
«Фулхэм»
«Фулхэм» можно считать типичным середняком АПЛ, ведь команда занимает 10 место с 39 баллами и постараются догнать конкурентов по борьбе за еврокубки. Тем не менее, коллектив не может наладить стабильную игру, которая позволила бы серьезно на это претендовать. Гости намерены выиграть в этой игре, что будет непросто сделать.
22 февраля «Фулхэм» проиграл (0:2) «Кристал Пэлас», а 15 числа одолел на своем стадионе «Ноттингем Форест» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 2.75
- Ничья – 3.4
- Победит «Фулхэм» – 2.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.95
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.851
Статистика
- «Фулхэм» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Волки» проиграли шесть из десяти последних поединков на своем поле
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Вулверхэмптона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команда играет на своем поле и наверняка имеет план на игру, который постарается воосуществить.