В АПЛ нет лучшего футболиста в истории. Но в «Зале славы» крутое пополнение

1741513873

сегодня, 12:51

Лидер «Ливерпуля» догнал Агуэро.

Салах – самый результативный легионер в истории лиги

Летом 2017-го года «Ливерпуль» заплатил с бонусами около 42 млн евро за крайнего форварда «Ромы», который восстановил себе репутацию хорошими матчами за «Фиорентину». Салах стал самым дорогим новичком в истории английского клуба. Были опасения, ведь нападающие Бентеке и Кэрролл не заиграли, хотя за ним тоже платили достойно. Зато рядом в списке трансферных рекордов уже находились Фирмино и Мане. Салах стал третьим, самым важным недостающим звеном.

Сразу говорили, что у футболиста в такой форме хорошие шансы заиграть. В «Роме» впервые в жизни ощутил «запах крови» чужой защиты. Нападающий «волков» стал лидером стаи и забил 19 мячей во всех турнирах. Смешная отметка, если помнить о 44 голах в первом сезоне в «Ливерпуле». Пока для Салаха это рекорд, но Мохамед точно перешел на другой уровень футбола. Раньше не был настолько крутым форвардом. Нельзя исключать повторение методов Рибери и Роналду.

Криштиану после 30 лет забил столько мячей, как до тридцати. То есть с возрастом, хотя португалец потерял скорость и резкость, а также не является больше мастером штрафных ударов и дриблинга, Роналду сохранил дикую результативность. Салаху летом исполнится 33 года. Он не такой резвый, как в первых сезонах в тройке с Фирмино и Мане. Зато «Ливерпуль» безболезненно потерял ещё одного лидера, привезенного из Италии – Коутиньо пожалел, что покинул состав Клоппа.

Забавно, что в 2017-м году в списке скаутов «Ливерпуля» был Промес. Нападающий «Спартака» порой даже опережал Салаха, ведь неудача в «Челси» и заход в большой футбол через итальянские клубы, охлаждали интерес Клоппа и Эдвардса. В результате тренер и директор «Ливерпуля» разузнали, как Промес ведет себя за полем. Им не понравился репер, зато приглянулся характерный кучерявый египтянин. Уроки истории. Салах мог не перейти в «Ливерпуль» и затеряться.

Зато теперь речь о легенде «красных» и главной звезде нынешнего состава. Вчера Мохамед забил 2 мяча с пенальти против «Саутгемптона». «Ливерпуль» набрал 70 пунктов в АПЛ . Даже если «Арсенал» сегодня победит на «Олд Траффорд» и получит ещё три очка в другом оставшемся матче, то у Артеты будет лишь 60 пунктов. Голы и ассисты Салаха в сезоне – 27 мячей и 17 результативных передач в 29 играх, позволяют ему подняться в различных исторических списках лучших в Англии.

Салах сравнялся с Агуэро, у них по 184 гола в АПЛ . Серхио был лучшим иностранным снайпером в истории лиги. Теперь крайний форвард «Ливерпуля» его обгонит. Также Салах претендует не только на «Золотую бутсу» сезона в АПЛ , но также имеет высокие шансы на личный рекорд. Пока не забивал более 32 голов в АПЛ за сезон. Имеет впереди десяток матчей, а нужно отличиться всего шесть раз, чтобы получить красивое число 33. Мохамед готов сражаться с рекордами из молодости.

В АПЛ по-прежнему нет одного лучшего игрока в истории

Салах не станет лучшим снайпером в истории АПЛ , даже если продлит контракт и останется в «Ливерпуле». Надо учитывать, что форварду 33 года. Также Мохамед правильно сказал. Холанду проще забивать, как любому центральному нападающему. Мохамеду надо искать игровые моменты, обыгрывая сильных крайних защитников АПЛ . Вингеру нужна скорость. Причем Салах, в отличие от Роналду, не сможет перейти в центр атаки. В этом нет никакого тактического смысла.

«Ливерпуль» летом будет искать результативного центрального нападающего, ведь Нуньес и Жота на этой позиции не устраивают. Также не получится стать новым Фирмино у Гакпо или Диаса, голландцу и колумбийцу удобнее на левом фланге атаки, хотя оба готовы сыграть ложного форварда, когда Слот просит. У «Ливерпуля» далеко не все матчи простые. Понятно, что парижское приключение стало исключением из правил. Хотя выиграли у ПСЖ , гости оставили ужасное впечатление.

Тренер Слот правильно сказал – очень, очень, очень повезло. Такие вечера случаются. Голкипер Алиссон провел, возможно, лучший матч в жизни. Салах был бледной тенью, его закрыл молодой португалец Мендеш. Не первый подобный поединок для египтянина. Но его невероятный класс не мешает собирать мячи в удачные вечера, когда никто не может его поймать. Или если нужны опыт и хладнокровность при реализации пенальти. Салах ведь забивал с «точки» в финале ЛЧ .

Обыграв «Тоттенхэм», нападающий попал в историю «Ливерпуля» и перекрыл обидный матч против «Реала», когда вингер покинул поле в слезах после травмы плеча. Спустя годы у Салаха есть также победа в АПЛ , невероятно приятная и ценная. На данный момент у «Ливерпуля» один чемпионский титул в новое для английского футбола время. И показательно, что в истории АПЛ нет одного лучшего футболиста. Тьерри Анри был прекрасен, но Салах обошел его по разной статистике.

Нападающий «Арсенала» остался позади по ассистам, у Мохамеда 86 голевых передач. Салах не имеет шансов догнать Гиггза – у него 186 голевых передач. Также низкие шансы справиться с рекордом Де Брюйне, бельгиец отдал 118 результативных пасов и вроде бы хочет остаться еще на год. Салаху тоже надо оставаться, в АПЛ будет весело, когда «Манчестер Сити» пойдет за реваншем после кризиса в следующем сезоне, если не будет существенного наказания за махинации.