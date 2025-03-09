В АПЛ нет лучшего футболиста в истории. Но в «Зале славы» крутое пополнение

Лидер «Ливерпуля» догнал Агуэро.
Салах – самый результативный легионер в истории лиги
Летом 2017-го года «Ливерпуль» заплатил с бонусами около 42 млн евро за крайнего форварда «Ромы», который восстановил себе репутацию хорошими матчами за «Фиорентину». Салах стал самым дорогим новичком в истории английского клуба. Были опасения, ведь нападающие Бентеке и Кэрролл не заиграли, хотя за ним тоже платили достойно. Зато рядом в списке трансферных рекордов уже находились Фирмино и Мане. Салах стал третьим, самым важным недостающим звеном.
Сразу говорили, что у футболиста в такой форме хорошие шансы заиграть. В «Роме» впервые в жизни ощутил «запах крови» чужой защиты. Нападающий «волков» стал лидером стаи и забил 19 мячей во всех турнирах. Смешная отметка, если помнить о 44 голах в первом сезоне в «Ливерпуле». Пока для Салаха это рекорд, но Мохамед точно перешел на другой уровень футбола. Раньше не был настолько крутым форвардом. Нельзя исключать повторение методов Рибери и Роналду.
Криштиану после 30 лет забил столько мячей, как до тридцати. То есть с возрастом, хотя португалец потерял скорость и резкость, а также не является больше мастером штрафных ударов и дриблинга, Роналду сохранил дикую результативность. Салаху летом исполнится 33 года. Он не такой резвый, как в первых сезонах в тройке с Фирмино и Мане. Зато «Ливерпуль» безболезненно потерял ещё одного лидера, привезенного из Италии – Коутиньо пожалел, что покинул состав Клоппа.
Забавно, что в 2017-м году в списке скаутов «Ливерпуля» был Промес. Нападающий «Спартака» порой даже опережал Салаха, ведь неудача в «Челси» и заход в большой футбол через итальянские клубы, охлаждали интерес Клоппа и Эдвардса. В результате тренер и директор «Ливерпуля» разузнали, как Промес ведет себя за полем. Им не понравился репер, зато приглянулся характерный кучерявый египтянин. Уроки истории. Салах мог не перейти в «Ливерпуль» и затеряться.
Зато теперь речь о легенде «красных» и главной звезде нынешнего состава. Вчера Мохамед забил 2 мяча с пенальти против «Саутгемптона». «Ливерпуль» набрал 70 пунктов в АПЛ. Даже если «Арсенал» сегодня победит на «Олд Траффорд» и получит ещё три очка в другом оставшемся матче, то у Артеты будет лишь 60 пунктов. Голы и ассисты Салаха в сезоне – 27 мячей и 17 результативных передач в 29 играх, позволяют ему подняться в различных исторических списках лучших в Англии.
Салах сравнялся с Агуэро, у них по 184 гола в АПЛ. Серхио был лучшим иностранным снайпером в истории лиги. Теперь крайний форвард «Ливерпуля» его обгонит. Также Салах претендует не только на «Золотую бутсу» сезона в АПЛ, но также имеет высокие шансы на личный рекорд. Пока не забивал более 32 голов в АПЛ за сезон. Имеет впереди десяток матчей, а нужно отличиться всего шесть раз, чтобы получить красивое число 33. Мохамед готов сражаться с рекордами из молодости.
В АПЛ по-прежнему нет одного лучшего игрока в истории
Салах не станет лучшим снайпером в истории АПЛ, даже если продлит контракт и останется в «Ливерпуле». Надо учитывать, что форварду 33 года. Также Мохамед правильно сказал. Холанду проще забивать, как любому центральному нападающему. Мохамеду надо искать игровые моменты, обыгрывая сильных крайних защитников АПЛ. Вингеру нужна скорость. Причем Салах, в отличие от Роналду, не сможет перейти в центр атаки. В этом нет никакого тактического смысла.
«Ливерпуль» летом будет искать результативного центрального нападающего, ведь Нуньес и Жота на этой позиции не устраивают. Также не получится стать новым Фирмино у Гакпо или Диаса, голландцу и колумбийцу удобнее на левом фланге атаки, хотя оба готовы сыграть ложного форварда, когда Слот просит. У «Ливерпуля» далеко не все матчи простые. Понятно, что парижское приключение стало исключением из правил. Хотя выиграли у ПСЖ, гости оставили ужасное впечатление.
Тренер Слот правильно сказал – очень, очень, очень повезло. Такие вечера случаются. Голкипер Алиссон провел, возможно, лучший матч в жизни. Салах был бледной тенью, его закрыл молодой португалец Мендеш. Не первый подобный поединок для египтянина. Но его невероятный класс не мешает собирать мячи в удачные вечера, когда никто не может его поймать. Или если нужны опыт и хладнокровность при реализации пенальти. Салах ведь забивал с «точки» в финале ЛЧ.
Обыграв «Тоттенхэм», нападающий попал в историю «Ливерпуля» и перекрыл обидный матч против «Реала», когда вингер покинул поле в слезах после травмы плеча. Спустя годы у Салаха есть также победа в АПЛ, невероятно приятная и ценная. На данный момент у «Ливерпуля» один чемпионский титул в новое для английского футбола время. И показательно, что в истории АПЛ нет одного лучшего футболиста. Тьерри Анри был прекрасен, но Салах обошел его по разной статистике.
Нападающий «Арсенала» остался позади по ассистам, у Мохамеда 86 голевых передач. Салах не имеет шансов догнать Гиггза – у него 186 голевых передач. Также низкие шансы справиться с рекордом Де Брюйне, бельгиец отдал 118 результативных пасов и вроде бы хочет остаться еще на год. Салаху тоже надо оставаться, в АПЛ будет весело, когда «Манчестер Сити» пойдет за реваншем после кризиса в следующем сезоне, если не будет существенного наказания за махинации.
Салах играет в прекрасный футбол в 32 года. Он претендент на «Золотой мяч», хотя конкуренты в гонке серьезные. Важно не только стремиться подниматься выше к Кейну и Руни в таблице с голами, не только пробовать добраться до 100 ассиста в АПЛ – такую отметку прошли только Гиггз, Де Брюйне, Сеск, Руни и Лэмпард. Важно верить, что выдающаяся как для 32-летнего физическая форма Салаха позволит форварду ещё несколько лет выступать на уровне лидера «Ливерпуля» и всей АПЛ.