Здесь нет игроков «Реала» и «Атлетико». Топ-10 самых креативных футболистов сильнейших лиг Европы прямо сейчас

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вчера, 22:00

Они создали больше всего голевых моментов для своих партнеров по команде.

Да, как вы заметили из заголовка, в списке нет представителей мадридских грандов, которые сегодня сойдутся в матче Лиги чемпионов, на зато присутствуют игроки «Барселоны», «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» — именно они на данный момент входят в число самых креативных игроков в главных лигах Европы текущего сезона.

Наличие футболиста, способного постоянно создавать моменты для своих товарищей по команде, может быть на вес золота – такие персоны часто становятся решающими в важных матчах, все же данный вид статистики можно назвать признаком качества.

Итак, давайте взглянем на топ-10 игроков, которые прямо сейчас отдали наибольшее количество «ключевых передач» (это пас, после которого последовал удар по воротам от партнера по команде) в пяти главных лигах Европы — Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге, Премьер-Лиге и Лиге 1 нынешнего сезона. Отметим, что если у двух игроков одинаковое количество передач, выше расположился тот, кто провел на поле меньше минут.

10. Йозуа Киммих – 58

Несмотря на обилие креативных плеймейкеров в мюнхенской «Баварии», Киммих на удивление является их лучшим создателем моментов в сезоне 2024/25. Во многом благодаря своему умению исполнять стандарты, немецкий полузащитник в настоящее время создает моменты каждые 34,9 минуты.

9. Теджи Саванье – 58

Креативный полузащитник «Монпелье» уже более пяти лет выступает на стабильном уровне в Лиге 1. Это уже привычно, что он ведет за собой команду, что происходит и сейчас – уже 58 голевых передач в 22 матчах. Такой исполнитель пригодился бы и более статусному клубу.

8. Бруну Фернандеш – 59

В то время как «Манчестер Юнайтед» переживает катастрофический сезон, португалец по-прежнему входит в число лучших плеймейкеров Европы, что довольно необычно, хотя капитан уходит последним с тонущего корабля и до конца исполняет свой долг. Как можно догадаться, одноклубники не слишком часто пользуются креативностью Бруну — из 59 моментов, которые он создал для своих товарищей по команде, только семь из них были преобразованы в голы, что, возможно, подчеркивает проблему «Юнайтед» в последней трети поля. Не могут они наводить шороху возле чужих ворот, чаще просто катают мяч.

7. Алехандро Гримальдо – 59

Гримальдо расцвел под руководством Хаби Алонсо, он теперь регулярно входит в число топовых игроков в Европе. Только в прошлом сезоне в Бундеслиге он отдал 13 голевых передач за леверкузенский «Байер», в нынешней кампании его творческие способности тоже ярко проявляются. Он уже создал 59 моментов для своих товарищей по команде, что делает его самым креативным игроком в Бундеслиге прямо сейчас.

6. Мохамед Салах – 63

Египтянина часто хвалили за его голы, но в последнее время все изменилось. Наряду с 25 голами, египетский форвард также отдал уже 17 голевых передач в Премьер-Лиге, это просто невероятный показатель. Есть шанс, что Салах получит «Золотой мяч», но многое будет зависеть не только от игры в чемпионате Англии, но и от результатов «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. С такой формой неудивительно, что он входит в число фаворитов «Золотого мяча».

5. Деян Кулусевски – 63

Что-то похожее на историю Бруну Фернандеша в МЮ , команда Анге Постекоглу по-прежнему имеет тенденцию создавать множество моментов за игру, но при этом не блещет хорошими результатами.

Независимо от того, играет ли он на фланге или в центре, швед регулярно входит в число самых креативных игроков АПЛ . Невероятно, но восемь из 63 ключевых передач Кулусевски, созданных в лиге в этом сезоне, пришлись на матч «Тоттенхэма» против МЮ , когда «шпоры» победили со счетом 3:0 на «Олд Траффорд». Кристиан Эриксен – единственный игрок, который когда-либо создавал больше моментов в футболке лондонской команды в матче АПЛ .

4. Коул Палмер – 69

Несмотря на то, что с декабря у него не было ни одной голевой передачи, Палмер по-прежнему входит в число лучших креативных игроков Европы. С момента своей последней голевой передачи в матче против «Астон Виллы» 22-летний футболист создал 35 ключевых моментов для 12 разных партнеров по команде, но ни один из этих моментов не был реализован.

3. Джуня Ито – 69

Японский вингер проводит отличный сезон, поскольку сейчас он превосходит всех остальных футболистов в Лиге 1 по этому показателю. В нынешнем сезоне звезда «Реймса» забивал в среднем каждые 298 минут, и на сегодняшний день он, возможно, проводит лучший сезон в своей карьере.

2. Алекс Баэна – 71

«Вильярреал» Марселино в этом сезоне успешно выступает в Ла Лиге, особенно достойны похвалы бывший игрок «Ньюкасла» Айосе Перес с 11 голами и левый вингер Алекс Баэна. Учитывая впечатляющую форму Алекса, неудивительно, что такие клубы, как «Барселона», «Арсенал» и «Ньюкасл», как сообщается, хотят подписать 23-летнего игрока сборной Испании.

1. Рафинья – 74

После перехода из «Лидса» летом 2022 года бразильский футболист был достаточно хорош в «Барселоне», но особых комплиментов не получал. В этом сезоне все изменилось – Рафинью уже сравнивают с Роналдиньо. Это лучший футбол в карьере атакующего игрока. Эта «Барселона» может войти в историю мирового футбола, она забивает какое-то неприличное количество голов. Представьте, если они победят в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, а также возьмут Кубок страны? Это будет наверняка триумф, полный огромного количества рекордов. Впрочем, до этого еще далеко. Впереди грозные «Бенфика» и «Атлетико» в Лиге чемпионов и Кубке Испании, В Ла Лиге вообще все непредсказуемо.

Летом ходили слухи, что Рафинья мог уйти из «Барселоны» — как же он счастлив сейчас, что остался. А может остаться еще на более долгий срок. Уже настрелял 13 голов и 7 результативных передач.