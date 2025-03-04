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Здесь нет игроков «Реала» и «Атлетико». Топ-10 самых креативных футболистов сильнейших лиг Европы прямо сейчас

вчера, 22:00
Рафинья
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Фернандеш Бруну
Фернандеш Бруну
Полузащитник
Киммих Йозуа
Киммих Йозуа
Полузащитник

Они создали больше всего голевых моментов для своих партнеров по команде.

Да, как вы заметили из заголовка, в списке нет представителей мадридских грандов, которые сегодня сойдутся в матче Лиги чемпионов, на зато присутствуют игроки «Барселоны», «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» — именно они на данный момент входят в число самых креативных игроков в главных лигах Европы текущего сезона.

Наличие футболиста, способного постоянно создавать моменты для своих товарищей по команде, может быть на вес золота – такие персоны часто становятся решающими в важных матчах, все же данный вид статистики можно назвать признаком качества.

Итак, давайте взглянем на топ-10 игроков, которые прямо сейчас отдали наибольшее количество «ключевых передач» (это пас, после которого последовал удар по воротам от партнера по команде) в пяти главных лигах Европы — Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге, Премьер-Лиге и Лиге 1 нынешнего сезона. Отметим, что если у двух игроков одинаковое количество передач, выше расположился тот, кто провел на поле меньше минут.

10. Йозуа Киммих – 58

Несмотря на обилие креативных плеймейкеров в мюнхенской «Баварии», Киммих на удивление является их лучшим создателем моментов в сезоне 2024/25. Во многом благодаря своему умению исполнять стандарты, немецкий полузащитник в настоящее время создает моменты каждые 34,9 минуты.

9. Теджи Саванье – 58

Креативный полузащитник «Монпелье» уже более пяти лет выступает на стабильном уровне в Лиге 1. Это уже привычно, что он ведет за собой команду, что происходит и сейчас – уже 58 голевых передач в 22 матчах. Такой исполнитель пригодился бы и более статусному клубу.

8. Бруну Фернандеш – 59

В то время как «Манчестер Юнайтед» переживает катастрофический сезон, португалец по-прежнему входит в число лучших плеймейкеров Европы, что довольно необычно, хотя капитан уходит последним с тонущего корабля и до конца исполняет свой долг. Как можно догадаться, одноклубники не слишком часто пользуются креативностью Бруну — из 59 моментов, которые он создал для своих товарищей по команде, только семь из них были преобразованы в голы, что, возможно, подчеркивает проблему «Юнайтед» в последней трети поля. Не могут они наводить шороху возле чужих ворот, чаще просто катают мяч.

7. Алехандро Гримальдо – 59

Гримальдо расцвел под руководством Хаби Алонсо, он теперь регулярно входит в число топовых игроков в Европе. Только в прошлом сезоне в Бундеслиге он отдал 13 голевых передач за леверкузенский «Байер», в нынешней кампании его творческие способности тоже ярко проявляются. Он уже создал 59 моментов для своих товарищей по команде, что делает его самым креативным игроком в Бундеслиге прямо сейчас.

6. Мохамед Салах – 63

Египтянина часто хвалили за его голы, но в последнее время все изменилось. Наряду с 25 голами, египетский форвард также отдал уже 17 голевых передач в Премьер-Лиге, это просто невероятный показатель. Есть шанс, что Салах получит «Золотой мяч», но многое будет зависеть не только от игры в чемпионате Англии, но и от результатов «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. С такой формой неудивительно, что он входит в число фаворитов «Золотого мяча».

5. Деян Кулусевски – 63

Что-то похожее на историю Бруну Фернандеша в МЮ, команда Анге Постекоглу по-прежнему имеет тенденцию создавать множество моментов за игру, но при этом не блещет хорошими результатами.

Независимо от того, играет ли он на фланге или в центре, швед регулярно входит в число самых креативных игроков АПЛ. Невероятно, но восемь из 63 ключевых передач Кулусевски, созданных в лиге в этом сезоне, пришлись на матч «Тоттенхэма» против МЮ, когда «шпоры» победили со счетом 3:0 на «Олд Траффорд». Кристиан Эриксен – единственный игрок, который когда-либо создавал больше моментов в футболке лондонской команды в матче АПЛ.

4. Коул Палмер – 69

Несмотря на то, что с декабря у него не было ни одной голевой передачи, Палмер по-прежнему входит в число лучших креативных игроков Европы. С момента своей последней голевой передачи в матче против «Астон Виллы» 22-летний футболист создал 35 ключевых моментов для 12 разных партнеров по команде, но ни один из этих моментов не был реализован.

3. Джуня Ито – 69

Японский вингер проводит отличный сезон, поскольку сейчас он превосходит всех остальных футболистов в Лиге 1 по этому показателю. В нынешнем сезоне звезда «Реймса» забивал в среднем каждые 298 минут, и на сегодняшний день он, возможно, проводит лучший сезон в своей карьере.

2. Алекс Баэна – 71

«Вильярреал» Марселино в этом сезоне успешно выступает в Ла Лиге, особенно достойны похвалы бывший игрок «Ньюкасла» Айосе Перес с 11 голами и левый вингер Алекс Баэна. Учитывая впечатляющую форму Алекса, неудивительно, что такие клубы, как «Барселона», «Арсенал» и «Ньюкасл», как сообщается, хотят подписать 23-летнего игрока сборной Испании.

1. Рафинья – 74

После перехода из «Лидса» летом 2022 года бразильский футболист был достаточно хорош в «Барселоне», но особых комплиментов не получал. В этом сезоне все изменилось – Рафинью уже сравнивают с Роналдиньо. Это лучший футбол в карьере атакующего игрока. Эта «Барселона» может войти в историю мирового футбола, она забивает какое-то неприличное количество голов. Представьте, если они победят в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, а также возьмут Кубок страны? Это будет наверняка триумф, полный огромного количества рекордов. Впрочем, до этого еще далеко. Впереди грозные «Бенфика» и «Атлетико» в Лиге чемпионов и Кубке Испании, В Ла Лиге вообще все непредсказуемо.

Летом ходили слухи, что Рафинья мог уйти из «Барселоны» — как же он счастлив сейчас, что остался. А может остаться еще на более долгий срок. Уже настрелял 13 голов и 7 результативных передач.

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