Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в поединке Ла Лиги с «Бетисом» (1:2).
Данная игра стала 300-й для бразильца в футболке «сливочных».
За этот период футболист забил 102 гола и отдал 76 голевых передач.
В составе клуба из Мадрида Винисиус выиграл 14 трофеев, среди них три победы в Ла Лиге и две в Лиге чемпионов.
С сборной Бразилии всё понятно, всегда будут вызвать Винисиус даже если он играет Африке.
С сборной Бразилии всё понятно, всегда будут вызвать Винисиус даже если он играет Африке.