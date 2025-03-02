Винисиус провёл 300-й матч за «Реал»

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сегодня, 11:41

Нападающий «Реала» принял участие в поединке Ла Лиги с «Бетисом» (1:2).

Данная игра стала 300-й для бразильца в футболке «сливочных».

За этот период футболист забил 102 гола и отдал 76 голевых передач.

В составе клуба из Мадрида Винисиус выиграл 14 трофеев, среди них три победы в Ла Лиге и две в Лиге чемпионов.