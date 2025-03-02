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Винисиус провёл 300-й матч за «Реал»

сегодня, 11:41

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в поединке Ла Лиги с «Бетисом» (1:2).

Данная игра стала 300-й для бразильца в футболке «сливочных».

За этот период футболист забил 102 гола и отдал 76 голевых передач.

В составе клуба из Мадрида Винисиус выиграл 14 трофеев, среди них три победы в Ла Лиге и две в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:24
Винисиусу лучше ехать к арабам и зарабатывать миллиарды чтобы всю жизнь отдыхать и наслаждаться жизнью. С Реалом он выграл всё а золотой мячь ему не светит, потому теперь главный звезда команды Мебаппе. Винисиус всегда будет в тени Мебаппе.
С сборной Бразилии всё понятно, всегда будут вызвать Винисиус даже если он играет Африке.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:38
не поздравил себя юбиляр...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:35
Юбилейный матч проигран...
протон
протон
сегодня в 12:58
Винисиус провел 300-й матч за «Реал». У бразильца 102 гола, 76 ассистов, 57 желтых, 2 красных карточки и 300 истерик.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:07
Поставить бюст на родине героя...)
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