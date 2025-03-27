«Барселона» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Осасуна», который состоится 13 марта 2025 года
«Барселона»
Каталонская команда победила в нескольких последних матчах и на данный момент лидирует в чемпионате Испании с 60 баллами. Команда опережает «Реал» лишь по дополнительным показателям и имеет на одну сыгранную игру меньше. В домашней встрече с «Осасуной» хозяева рассчитывают исключительно на победу и сделают все, чтобы не допустить осечки.
16 марта «Барселона» обыграла на выезде «Атлетико» (4:2), а 11 числа одолела в Лиге чемпионов «Бенфику» (3:1).
«Осасуна»
«Осасуна» проводит не лучший отрезок сезона, и не может выиграть уже длительное количество матчей. На данный момент клуб располагается на 14 месте с 33 баллами и отстает на один балл от ближайшего соперника. Вряд ли команде угрожает зона вылета, но и добиться места в еврокубках будет не очень легко, особенно если не удастся набрать очки в игре с лидером чемпионата Испании.
16 марта «Осасуна» проиграла на своем поле «Хетафе» (1:2), а ранее второго марта поделила очки с «Валенсией» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.25
- Ничья – 7.1
- Победит «Осасуна» – 11.5
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.98
Статистика
- «Осасуна» выиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» не проигрывает уже восемь матчей подряд на своем поле
- «Осасуна» проиграла четыре из пяти последних матчей с «Барселоной»
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева с первых минут возьмутся за дело и очень быстро достигнут нужного результата.