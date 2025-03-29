«Реал» Мадрид – «Леганес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Леганес», который состоится 29 марта 2025 года

«Реал» Мадрид

«Сливочные» гонятся за «Барселоной» в чемпионате Испании и обязаны побеждать, чтобы не лишиться шансов на чемпионство. Команда набрала 60 баллов и занимает второе место, но после игры с «Леганесом» будет иметь на одну сыгранную игру больше. В победе хозяев мало кто сомневается, но прежде всего сами футболисты должны отнестись ответственно к этой встрече.

15 марта «Реал» обыграл на выезде «Вильярреал» (2:1), а 12 числа в Лиге чемпионов в серии пенальти прошел «Атлетико» (1:1).

«Леганес»

«Леганес» идет в зоне вылета, а именно на 18 месте с 27 баллами и уступает «Алавесу» лишь по дополнительным характеристикам. Для команды ничего не потеряно и шансы сохранить свое место в Ла Лиге вполне реальные, но для этого нужно стабильно набирать очки, хотя в игре с «королевским клубом» сделать это будет крайне сложно.

16 марта «Леганес» не удержал даже ничьей с «Бетисом» (2:3), а ранее на выезде проиграл и «Сельте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 5.1

Ничья – 3.5

Победит «Леганес» – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

Пять последних матчей мадридского «Реала» завершились исходом «обе забьют»

«Леганес» проиграл три последних матча на выезде

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних поединков с «Леганесом» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Реала» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что хозяева крупно обыграют своего соперника и хотя бы на время сравняются по очкам с «Барселоной».