«Реал» Мадрид – «Леганес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Леганес», который состоится 29 марта 2025 года
«Реал» Мадрид
«Сливочные» гонятся за «Барселоной» в чемпионате Испании и обязаны побеждать, чтобы не лишиться шансов на чемпионство. Команда набрала 60 баллов и занимает второе место, но после игры с «Леганесом» будет иметь на одну сыгранную игру больше. В победе хозяев мало кто сомневается, но прежде всего сами футболисты должны отнестись ответственно к этой встрече.
15 марта «Реал» обыграл на выезде «Вильярреал» (2:1), а 12 числа в Лиге чемпионов в серии пенальти прошел «Атлетико» (1:1).
«Леганес»
«Леганес» идет в зоне вылета, а именно на 18 месте с 27 баллами и уступает «Алавесу» лишь по дополнительным характеристикам. Для команды ничего не потеряно и шансы сохранить свое место в Ла Лиге вполне реальные, но для этого нужно стабильно набирать очки, хотя в игре с «королевским клубом» сделать это будет крайне сложно.
16 марта «Леганес» не удержал даже ничьей с «Бетисом» (2:3), а ранее на выезде проиграл и «Сельте» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 5.1
- Ничья – 3.5
- Победит «Леганес» – 1.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65
Статистика
- Пять последних матчей мадридского «Реала» завершились исходом «обе забьют»
- «Леганес» проиграл три последних матча на выезде
- «Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних поединков с «Леганесом» при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Реала» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что хозяева крупно обыграют своего соперника и хотя бы на время сравняются по очкам с «Барселоной».