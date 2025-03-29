«Монако» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Ницца», который состоится 29 марта 2025 года

«Монако»

«Монако» не смог в этом сезоне навязать борьбу за чемпионство, но занять второе место коллективу все еще по силам. Команда располагается на третье месте с 47 баллами и опережает нынешнего соперника по лучшей разнице мячей, а от «Марселя» отстает на два пункта. В случае победы над прямым конкурентом и осечке «Марселя», хозяева уже после этой встречи могут выйти на вторую позицию.

15 марта «Монако» обыграл на выезде «Анже» (2:0), а седьмого числа команда потеряла очки на выезде с «Тулузой» (1:1).

«Ницца»

«Ницца» проводит сильный сезон и намерен завершить его в топ-4 Лиги 1. Для этого команде нужно продолжать стабильно набирать очки и делать это даже в играх с прямыми конкурентами. В случае победы гости заметно улучшат свое положение, но даже ничья для выездного матча не станет поводом расстраиваться. Матч будет предельно интересным и рекомендуется к просмотру.

14 марта «Ницца» сыграла вничью с «Осером» (1:1), а ранее проиграл на своем поле «Лиону» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.97

Ничья – 3.8

Победит «Ницца» – 3.75

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Монако» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Ниццы» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Ницца» выиграла три из пяти последних матчей с «Монако» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но немного удачливее в этот раз окажутся хозяева.