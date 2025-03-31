«Манчестер Сити» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Лестер», который состоится 2 апреля 2025 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» могли на днях вылететь из кубка ФА , но успели отыграться и победить в этой встрече. Данный трофей сейчас единственное, что может выиграть «Манчестер Сити» в этом сезоне. Команда занимает пятое место с 48 баллами и на один пункт отстает от «Челси». Подопечным Гвардиолы важно занять место в топ-4 по итогам сезона, поэтому обыграть на своем поле аутсайдера чемпион Англии просто обязан.

30 марта «Манчестер Сити» обыграл в кубке ФА «Борнмут» (2:1), а 15 числа поделил очки с «Брайтоном» в АПЛ (2:2).

«Лестер»

«Лестер» является аутсайдером АПЛ и с 17 баллами занимает лишь 19 место. Команда очень близка к тому, чтобы снова покинуть элитный дивизион, ведь от спасительного места отстает на девять пунктов, как и прямой конкурент «Ипсвич». Даже против такого слабого как сейчас «Манчестер Сити» у гостей не просматриваются даже минимальные шансы набрать очки.

16 марта «Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3), а девятого числа минимально уступил на выезде «Челси» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.2

Ничья – 7.6

Победит «Лестер» – 12

Тотал больше 3.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.85

Статистика

«Манчестер Сити» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» проиграл четыре последних выездных матчей подряд

Пять из семи поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что «Манчестер Сити» одержит крупную победу, а «Лестер» также может позволить себя отличиться разок в воротах.