«Милан» – «Интер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Милан» – «Интер», который состоится 2 апреля 2025 года
«Милан»
«Россонери» не очень удачно играют в чемпионате, поэтому шанс побороться за кубок Италии расценивают куда важнее, чем «Интер», который продолжает участие в Лиге чемпионов. Тем не менее в миланском дерби всегда «летят искры» и трудно угадать в какое русло заведет игра этих двух конкурентов. На номинальном домашнем стадионе «Милан» постарается добиться преимущества первым и сохранить или развить его до финального свистка.
30 марта «Милан» проиграл «Наполи» (1:2), а 15 числа обыграл на своем поле «Комо». Оба матча прошли в рамках Серии А.
«Интер»
Еще один миланский клуб лидирует в Серии А и совсем скоро сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов. От количества событий и поставленных задач голова может пойти кругом, но тренерский штаб старается правильно распределить нагрузку, поэтому матч с «Миланом» в кубке Италии также важен и приоритетен. Встреча будет максимально интересной и рекомендуется к просмотру.
30 марта «Интер» не в самом простом матче обыграл «Удинезе» (2:1), а 16 числа на выезде одолел одного из конкурентов за золотые медали – «Аталанту» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 3.45
- Ничья – 3.4
- Победит «Интер» – 2.12
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- «Милан» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести выездных поединков «Интера» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что в первом матче между клубами будет достаточно результативная игра, в которой место найдет забитым мячам с обоих сторон.