«Милан» – «Интер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 19:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Милан» – «Интер», который состоится 2 апреля 2025 года

«Милан»

«Россонери» не очень удачно играют в чемпионате, поэтому шанс побороться за кубок Италии расценивают куда важнее, чем «Интер», который продолжает участие в Лиге чемпионов. Тем не менее в миланском дерби всегда «летят искры» и трудно угадать в какое русло заведет игра этих двух конкурентов. На номинальном домашнем стадионе «Милан» постарается добиться преимущества первым и сохранить или развить его до финального свистка.

30 марта «Милан» проиграл «Наполи» (1:2), а 15 числа обыграл на своем поле «Комо». Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Интер»

Еще один миланский клуб лидирует в Серии А и совсем скоро сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов. От количества событий и поставленных задач голова может пойти кругом, но тренерский штаб старается правильно распределить нагрузку, поэтому матч с «Миланом» в кубке Италии также важен и приоритетен. Встреча будет максимально интересной и рекомендуется к просмотру.

30 марта «Интер» не в самом простом матче обыграл «Удинезе» (2:1), а 16 числа на выезде одолел одного из конкурентов за золотые медали – «Аталанту» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 3.45

Ничья – 3.4

Победит «Интер» – 2.12

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Милан» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Пять из шести выездных поединков «Интера» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что в первом матче между клубами будет достаточно результативная игра, в которой место найдет забитым мячам с обоих сторон.