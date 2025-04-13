«Бетис» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Бетис» – «Вильярреал», который состоится 13 апреля 2025 года

«Бетис»

«Бело-зеленые» хотят побороться за место в Лиге чемпионов, но сделать это будет очень сложно. Команда располаагется на шестом месте с 48 баллами и уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Вильярреалом» хозяева постараются добиться победы и оторваться от прямого конкурента.

10 апреля «Бетис» обыграл на своем поле «Ягеллонию» (2:0) в Лиге конференций, а пятого числа сыграл вничью на выезде с «Барселоной» (1:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» могла быть выше в таблице, но некоторые матчи в последнее время были провалены. На данный момент «Вилярреал» идет наравне с «Бетисом» и в случае поражения будет отставать на три очка и шансы на место в топ-4 сильно снизятся. Даже ничья не станет плохим итогом для гостей в такой ситуации.

6 апреля «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0), а 30 апреля обыграл на выезде «Хетафе» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 2.2

Ничья – 3.6

Победит «Вильярреал» – 3.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Бетис» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Вильярреала» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что поединок будет примерно равным, но минимальную победу одержат хозяева и продлят свою серию без поражений.