«Реал» Мадрид – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Арсенал», который состоится 16 апреля 2025 года
«Реал» Мадрид
«Королевский клуб» попал в очень тяжелое положение после первого матча, пропустив три безответных мяча. Команде придется их отыгрывать на своем поле, но болельщики верят, что «Реал» может это сделать. Тем не менее, в игре против «Арсенала» хозяевам придется максимально осторожно играть в обороне, ведь каждый пропущенный мяч добавляет дополнительные задачи для «сливочных»
13 апреля «Реал» обыграл в чемпионате на выезде «Алавес» (1:0), а восьмого числа проиграл в Лиге чемпионов «Арсеналу» (0:3).
«Арсенал»
«Канониры» часто теряют очки в АПЛ, но в Лиге чемпионов имеют огромное преимущество перед «Реалом» после первой встречи. «Арсеналу» важно побороться за европейский трофей, ведь в последний раз команда была в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Гостям следует грамотно играть в обороне и очень важно забить хотя бы один мяч в ворота Тибо Куртуа.
12 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), а восьмого числа уверенно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.85
- Ничья – 4.1
- Победит «Арсенал» – 4.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- Пять из десяти последних матчей «Арсенала» завершились ничейными результатами
- Девять из десяти последних матчей «Реала» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке, но не факт, что этой победы хватит для прохода в полуфинал.