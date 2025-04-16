«Реал» Мадрид – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Арсенал», который состоится 16 апреля 2025 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» попал в очень тяжелое положение после первого матча, пропустив три безответных мяча. Команде придется их отыгрывать на своем поле, но болельщики верят, что «Реал» может это сделать. Тем не менее, в игре против «Арсенала» хозяевам придется максимально осторожно играть в обороне, ведь каждый пропущенный мяч добавляет дополнительные задачи для «сливочных»

13 апреля «Реал» обыграл в чемпионате на выезде «Алавес» (1:0), а восьмого числа проиграл в Лиге чемпионов «Арсеналу» (0:3).

«Арсенал»

«Канониры» часто теряют очки в АПЛ , но в Лиге чемпионов имеют огромное преимущество перед «Реалом» после первой встречи. «Арсеналу» важно побороться за европейский трофей, ведь в последний раз команда была в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Гостям следует грамотно играть в обороне и очень важно забить хотя бы один мяч в ворота Тибо Куртуа.

12 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), а восьмого числа уверенно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.85

Ничья – 4.1

Победит «Арсенал» – 4.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Пять из десяти последних матчей «Арсенала» завершились ничейными результатами

Девять из десяти последних матчей «Реала» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке, но не факт, что этой победы хватит для прохода в полуфинал.