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«Реал» Мадрид – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:29
«Реал» Мадрид – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Арсенал», который состоится 16 апреля 2025 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» попал в очень тяжелое положение после первого матча, пропустив три безответных мяча. Команде придется их отыгрывать на своем поле, но болельщики верят, что «Реал» может это сделать. Тем не менее, в игре против «Арсенала» хозяевам придется максимально осторожно играть в обороне, ведь каждый пропущенный мяч добавляет дополнительные задачи для «сливочных»

13 апреля «Реал» обыграл в чемпионате на выезде «Алавес» (1:0), а восьмого числа проиграл в Лиге чемпионов «Арсеналу» (0:3).

«Арсенал»

«Канониры» часто теряют очки в АПЛ, но в Лиге чемпионов имеют огромное преимущество перед «Реалом» после первой встречи. «Арсеналу» важно побороться за европейский трофей, ведь в последний раз команда была в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Гостям следует грамотно играть в обороне и очень важно забить хотя бы один мяч в ворота Тибо Куртуа.

12 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), а восьмого числа уверенно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид – 1.85
  • Ничья – 4.1
  • Победит «Арсенал» – 4.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

  • Пять из десяти последних матчей «Арсенала» завершились ничейными результатами
  • Девять из десяти последних матчей «Реала» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке, но не факт, что этой победы хватит для прохода в полуфинал.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:31
Счёт первого матча не оставляет выбора гостям играть в атаку - ТБ(3).
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