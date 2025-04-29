«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Брентфорд», который состоится 1 мая 2025 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» сдали в результатах в последние недели в АПЛ , но несмотря на это остаются в зоне еврокубков и борются за места повыше в турнирной таблице. На данный момент «Ноттингем Форест» идет на шестой позиции с 60 баллами, но имеет игру в запасе и в случае победы выйдет сразу на третье место, что является отличной мотивацией.

27 апреля «Ноттингем Форест» проиграл в полуфинале кубка ФА «Манчестер Сити» (0:2), а 21 апреля в чемпионате одолел на выезде «Тоттенхэм» (2:1).

«Брентфорд»

«Брентфорд» стабильно набирает очки и является середняком турнирной таблицы АПЛ , а именно располагается на 11 месте. В активе клуба 46 очков и команда может спокойно доигрывать сезон без намерений попасть в зону еврокубков, которая слишком далеко. Тем не менее, гостям вполне по силам помешать своему сопернику выйти в топ-3 АПЛ по результатам этого поединка.

19 апреля «Брентфорд» на своем поле обыграл «Брайтон» (4:2), а 12 числа поделил очки на выезде с «Арсеналом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.15

Ничья – 3.55

Победит «Брентфорд» – 3.25

Тотал больше 2.5 мячей – 1.78

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

«Брентфорд» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних домашних поединка «Ноттингем Форест» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева эта победа нужна гораздо больше, чем «Бренфторду» и мы предполагаем, что хозяева смогут ее достичь в этот раз.