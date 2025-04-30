«Арсенал» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Борнмут», который состоится 3 мая 2025 года

«Арсенал»

«Арсенал» провел не так давно полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором уступил на своем поле и теперь все мысли команды об ответной встрече. Тем не менее, в АПЛ команда располагается на втором месте в турнирной таблице с 67 баллами и на пять пунктов опережает ближайшего соперника, поэтому при определенных обстоятельствах может опуститься ниже.

29 апреля «Арсенал» проиграл в Лиге чемпионов на своем поле « ПСЖ » (0:1), а 23 числа поделил очки с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Борнмут»

Еще в середине сезона «Борнмут» шел в зоне еврокубков, но команде не хватило сил там закрепиться и сейчас она находится на десятом месте в АПЛ , что тоже можно назвать неплохим результатом. Гости не имеют серьезных турнирных задач, но хорошо выступить против одного из лидеров АПЛ игрокам всегда хочется, поэтому встреча будет интересной и непростой.

27 апреля «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а 19 числа поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 2.03

Ничья – 3.65

Победит «Борнмут» – 3.05

Тотал больше 2.5 мячей – 1.87

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча «Борнмута» завершились ничейными результатами

«Арсенал» выиграл у «Борнмута» три из пяти последних встреч с «Борнмутом»

Прогноз