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«Арсенал» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 08:14
«Арсенал» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Борнмут», который состоится 3 мая 2025 года

«Арсенал»

«Арсенал» провел не так давно полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором уступил на своем поле и теперь все мысли команды об ответной встрече. Тем не менее, в АПЛ команда располагается на втором месте в турнирной таблице с 67 баллами и на пять пунктов опережает ближайшего соперника, поэтому при определенных обстоятельствах может опуститься ниже.

29 апреля «Арсенал» проиграл в Лиге чемпионов на своем поле «ПСЖ» (0:1), а 23 числа поделил очки с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Борнмут»

Еще в середине сезона «Борнмут» шел в зоне еврокубков, но команде не хватило сил там закрепиться и сейчас она находится на десятом месте в АПЛ, что тоже можно назвать неплохим результатом. Гости не имеют серьезных турнирных задач, но хорошо выступить против одного из лидеров АПЛ игрокам всегда хочется, поэтому встреча будет интересной и непростой.

27 апреля «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а 19 числа поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 2.03
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Борнмут» – 3.05
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.87
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три последних матча «Борнмута» завершились ничейными результатами
  • «Арсенал» выиграл у «Борнмута» три из пяти последних встреч с «Борнмутом»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. «Канонирам» нужна победа для уверенности в чемпионате после неудачи с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Прогнозируем уверенный успех хозяев в этой игре.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:37
Ну здесь скорее всего "Пушкари" развернутся- П1.
Гость
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