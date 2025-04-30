«Унион» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Унион» – «Вердер», который состоится 3 мая 2025 года

«Унион»

Команда из Берлина не проигрывает уже несколько матчей и уже гарантировала себе место в Бундеслиге на следующий сезон. Сейчас «Унион» находится на 13 месте с 36 баллами и отстает от нынешнего соперника на десять пунктов. Хозяева доигрывают сезон и не имеют турнирных задач, поэтому феерии от них ждать точно не стоит.

27 апреля «Унион» сыграл вничью с «Бохумом» на выезде (1:1), а 19 числа разошелся миром со «Штутгартом» (4:4).

«Вердер»

«Вердер» показывает очень хорошие результаты и даже пытается вклиниться в борьбу за еврокубки, где клуба не было очень давно. Коллектив из Бремена идет на восьмом месте с 46 баллами и от пятого места отстает всего на три пункта. Таким образом, «Вердеру» нужна лишь победа в этой игре, чтобы и дальше претендовать на место в еврокубках.

27 апреля «Вердер» не смог обыграть «Санкт-Паули» (0:0), а 19 числа одолел «Бохум» на своем стадионе.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.75

Ничья – 3.45

Победит «Вердер» – 2.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

Три последних матча «Униона» подряд закончились ничейными результатами

«Вердер» выиграл три выездных поединка подряд

Команды обменялись двумя победами в последних четырех личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Вердера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости имеют отличный шанс побороться за более высокие места и предполагаем, что им удастся реализовать свои моменты в предстоящей встрече.