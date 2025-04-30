«Унион» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Унион» – «Вердер», который состоится 3 мая 2025 года
«Унион»
Команда из Берлина не проигрывает уже несколько матчей и уже гарантировала себе место в Бундеслиге на следующий сезон. Сейчас «Унион» находится на 13 месте с 36 баллами и отстает от нынешнего соперника на десять пунктов. Хозяева доигрывают сезон и не имеют турнирных задач, поэтому феерии от них ждать точно не стоит.
27 апреля «Унион» сыграл вничью с «Бохумом» на выезде (1:1), а 19 числа разошелся миром со «Штутгартом» (4:4).
«Вердер»
«Вердер» показывает очень хорошие результаты и даже пытается вклиниться в борьбу за еврокубки, где клуба не было очень давно. Коллектив из Бремена идет на восьмом месте с 46 баллами и от пятого места отстает всего на три пункта. Таким образом, «Вердеру» нужна лишь победа в этой игре, чтобы и дальше претендовать на место в еврокубках.
27 апреля «Вердер» не смог обыграть «Санкт-Паули» (0:0), а 19 числа одолел «Бохум» на своем стадионе.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Унион» – 2.75
- Ничья – 3.45
- Победит «Вердер» – 2.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95
Статистика
- Три последних матча «Униона» подряд закончились ничейными результатами
- «Вердер» выиграл три выездных поединка подряд
- Команды обменялись двумя победами в последних четырех личных встречах
Прогноз
Поставить на победу «Вердера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости имеют отличный шанс побороться за более высокие места и предполагаем, что им удастся реализовать свои моменты в предстоящей встрече.