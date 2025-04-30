«Вальядолид» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 10:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» – «Барселона», который состоится 3 мая 2025 года

«Вальядолид»

«Вальядолид» проиграл целый ряд последних поединков, и подтверждает свое звание «команды-лифта», ведь уже давно потерял шансы на сохранение места в Ла Лиге. Команда идет на последнем месте с 16 баллами и на 14 пунктов отстает даже от ближайшего соперника. Хозяева постараются достойно выглядеть на фоне лидера «Барселоны», но шансов набрать очки очень мало.

24 апреля «Вальядолид» крупно проиграл на выезде «Бетису» (1:5), а 20 числа на своем поле проиграл «Осасуне» (2:3).

«Барселона»

«Барселона» лидирует в Ла Лиге и пытается оторваться от «Реала», чтобы как можно быстрее достичь чемпионства в нынешнем сезоне. «Сине-гранатовые» набрали 76 очков и на четыре пункта опережает «Реал», поэтому не имеет права терять очки в игре с последней командой турнирной таблицы. Только победа устроит гостей в этой встрече, чтобы как минимум сохранить свой отрыв от «сливочных».

26 апреля «Барселона» выиграла у «Реала» в финале кубка Испании (3:2, дополнительное время), а 22 числа команда обыграла «Мальорку» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 16

Ничья – 9

Победит «Барселона» – 1.14

Тотал больше 4 мячей – 1.8

Тотал меньше 4 мячей – 2

Статистика

«Вальядолид» проиграл девять из десяти последних матчей в чемпионате Испании

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних встреч на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Вальядолиду» всегда тяжело забивать «Барселоне» и мы предполагаем, что в этот раз команда не сможет этого сделать.