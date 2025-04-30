«Вальядолид» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» – «Барселона», который состоится 3 мая 2025 года
«Вальядолид»
«Вальядолид» проиграл целый ряд последних поединков, и подтверждает свое звание «команды-лифта», ведь уже давно потерял шансы на сохранение места в Ла Лиге. Команда идет на последнем месте с 16 баллами и на 14 пунктов отстает даже от ближайшего соперника. Хозяева постараются достойно выглядеть на фоне лидера «Барселоны», но шансов набрать очки очень мало.
24 апреля «Вальядолид» крупно проиграл на выезде «Бетису» (1:5), а 20 числа на своем поле проиграл «Осасуне» (2:3).
«Барселона»
«Барселона» лидирует в Ла Лиге и пытается оторваться от «Реала», чтобы как можно быстрее достичь чемпионства в нынешнем сезоне. «Сине-гранатовые» набрали 76 очков и на четыре пункта опережает «Реал», поэтому не имеет права терять очки в игре с последней командой турнирной таблицы. Только победа устроит гостей в этой встрече, чтобы как минимум сохранить свой отрыв от «сливочных».
26 апреля «Барселона» выиграла у «Реала» в финале кубка Испании (3:2, дополнительное время), а 22 числа команда обыграла «Мальорку» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» – 16
- Ничья – 9
- Победит «Барселона» – 1.14
- Тотал больше 4 мячей – 1.8
- Тотал меньше 4 мячей – 2
Статистика
- «Вальядолид» проиграл девять из десяти последних матчей в чемпионате Испании
- «Барселона» выиграла восемь из десяти последних встреч на выезде
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Вальядолиду» всегда тяжело забивать «Барселоне» и мы предполагаем, что в этот раз команда не сможет этого сделать.