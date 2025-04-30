«Реал» Мадрид – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Сельта», который состоится 4 мая 2025 года
«Реал» Мадрид
«Королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов и не смог выиграть кубок Испании, поэтому теперь лишь надеется догнать «Барселону» в чемпионате. Команда идет на втором месте с набранными 72 баллами и отстает на четыре пункта. Только победа может оставить шансы «Реалу» сократить расстояние от «Барселоны», в случае потери очков каталонцами в ближайших турах.
26 апреля «Реал» Мадрид проиграл «Барселоне» в финале кубка Испании (2:3), а 23 числа команда на выезде обыграла «Хетафе» (1:0).
«Сельта»
«Сельта» проводит неплохой сезон и даже имеет шансы попасть в еврокубки в следующем сезоне. Команда располагается на седьмом месте с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на восемь пунктов. Чтобы удержаться в зоне еврокубков гостям важно набирать баллы и даже во встрече с мадридским «Реалом» они постараются зацепиться за очки в этой встрече.
23 апреля «Сельта» обыграла на своем поле «Вильярреал» (3:0), а 19 числа проиграла на выезде «Барселоне» (3:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.38
- Ничья – 5.4
- Победит «Сельта» – 7.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.42
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.85
Статистика
- «Реал» Мадрид выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Сельта» выиграла только три матча из десяти последних матчей на выезде
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, что в первой половине игры не будет много голевых моментов и команды не определят победителя в первые 45 минут.