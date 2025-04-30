«Реал» Мадрид – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Сельта», который состоится 4 мая 2025 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов и не смог выиграть кубок Испании, поэтому теперь лишь надеется догнать «Барселону» в чемпионате. Команда идет на втором месте с набранными 72 баллами и отстает на четыре пункта. Только победа может оставить шансы «Реалу» сократить расстояние от «Барселоны», в случае потери очков каталонцами в ближайших турах.

26 апреля «Реал» Мадрид проиграл «Барселоне» в финале кубка Испании (2:3), а 23 числа команда на выезде обыграла «Хетафе» (1:0).

«Сельта»

«Сельта» проводит неплохой сезон и даже имеет шансы попасть в еврокубки в следующем сезоне. Команда располагается на седьмом месте с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на восемь пунктов. Чтобы удержаться в зоне еврокубков гостям важно набирать баллы и даже во встрече с мадридским «Реалом» они постараются зацепиться за очки в этой встрече.

23 апреля «Сельта» обыграла на своем поле «Вильярреал» (3:0), а 19 числа проиграла на выезде «Барселоне» (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.38

Ничья – 5.4

Победит «Сельта» – 7.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.42

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.85

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Сельта» выиграла только три матча из десяти последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, что в первой половине игры не будет много голевых моментов и команды не определят победителя в первые 45 минут.