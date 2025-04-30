«Болонья» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Ювентус», который состоится 4 мая 2025 года

«Болонья»

«Болонья» хорошо проводит вторую половину сезона и конкурирует за место в топ-4 Серии А, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов. Команда идет на пятом месте с 61 баллом и отстает от нынешнего соперника и прямого конкурента всего на один балл. Победа поможет хозяевам обойти «старую синьору» и стать лидеров в личном противостоянии, выйдя на четвертую позицию в турнирной таблице Серии А.

28 апреля «Болонья» сыграла вничью на выезде с «Удинезе» (0:0), а 24 числа на своем поле переиграл «Эмполи» (2:1).

«Ювентус»

Туринский клуб в конце сезона имеет проблемы с попаданием в топ-4 Серии А и может лишиться места в Лиге чемпионов. В активе «Ювентуса» четвертое место с 62 баллами, но впереди сложный выездной поединок с прямым конкурентом. Ничья не позволит «Болонье» обойти «Ювентус», но сзади идут еще два клуба с 60 баллами, которые могут догнать и обогнать эти команды, добившись желанного четвертого места в таблице.

27 апреля «Ювентус» обыграл на своем поле «Монцу» (2:0), а 23 числа уступил на выезде «Парме» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 2.4

Ничья – 3.05

Победит «Ювентус» – 3.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.35

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.6

Статистика

«Болонья» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» проиграл четыре поединка на выезде из десяти последних матчей при двух победах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Матч между прямыми конкурентами будет непредсказуемым и сложным, однако минимум по одному голу команды смогут провести в ворота соперника.