«Болонья» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Ювентус», который состоится 4 мая 2025 года
«Болонья»
«Болонья» хорошо проводит вторую половину сезона и конкурирует за место в топ-4 Серии А, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов. Команда идет на пятом месте с 61 баллом и отстает от нынешнего соперника и прямого конкурента всего на один балл. Победа поможет хозяевам обойти «старую синьору» и стать лидеров в личном противостоянии, выйдя на четвертую позицию в турнирной таблице Серии А.
28 апреля «Болонья» сыграла вничью на выезде с «Удинезе» (0:0), а 24 числа на своем поле переиграл «Эмполи» (2:1).
«Ювентус»
Туринский клуб в конце сезона имеет проблемы с попаданием в топ-4 Серии А и может лишиться места в Лиге чемпионов. В активе «Ювентуса» четвертое место с 62 баллами, но впереди сложный выездной поединок с прямым конкурентом. Ничья не позволит «Болонье» обойти «Ювентус», но сзади идут еще два клуба с 60 баллами, которые могут догнать и обогнать эти команды, добившись желанного четвертого места в таблице.
27 апреля «Ювентус» обыграл на своем поле «Монцу» (2:0), а 23 числа уступил на выезде «Парме» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Болонья» – 2.4
- Ничья – 3.05
- Победит «Ювентус» – 3.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.35
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.6
Статистика
- «Болонья» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» проиграл четыре поединка на выезде из десяти последних матчей при двух победах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Матч между прямыми конкурентами будет непредсказуемым и сложным, однако минимум по одному голу команды смогут провести в ворота соперника.