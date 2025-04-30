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«Болонья» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:46
«Болонья» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Ювентус», который состоится 4 мая 2025 года

«Болонья»

«Болонья» хорошо проводит вторую половину сезона и конкурирует за место в топ-4 Серии А, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов. Команда идет на пятом месте с 61 баллом и отстает от нынешнего соперника и прямого конкурента всего на один балл. Победа поможет хозяевам обойти «старую синьору» и стать лидеров в личном противостоянии, выйдя на четвертую позицию в турнирной таблице Серии А.

28 апреля «Болонья» сыграла вничью на выезде с «Удинезе» (0:0), а 24 числа на своем поле переиграл «Эмполи» (2:1).

«Ювентус»

Туринский клуб в конце сезона имеет проблемы с попаданием в топ-4 Серии А и может лишиться места в Лиге чемпионов. В активе «Ювентуса» четвертое место с 62 баллами, но впереди сложный выездной поединок с прямым конкурентом. Ничья не позволит «Болонье» обойти «Ювентус», но сзади идут еще два клуба с 60 баллами, которые могут догнать и обогнать эти команды, добившись желанного четвертого места в таблице.

27 апреля «Ювентус» обыграл на своем поле «Монцу» (2:0), а 23 числа уступил на выезде «Парме» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» – 2.4
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Ювентус» – 3.2
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.35
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.6

Статистика

  • «Болонья» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ювентус» проиграл четыре поединка на выезде из десяти последних матчей при двух победах
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Матч между прямыми конкурентами будет непредсказуемым и сложным, однако минимум по одному голу команды смогут провести в ворота соперника.

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