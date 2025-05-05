«Интер» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 18:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона», который состоится 6 мая 2025 года

«Интер»

У миланского клуба «залетело» в первом матче в ворота «Барселоны» практически все, что могло и это повлияло на итоговый результат. Сейчас ни одна команда не имеет преимущества в счете, поэтому «Интеру» не нужно оголять тылы, рисковать и отыгрываться. Этот матч станет дуэлью двух опытных главных тренеров и Симоне Индзаги постарается превзойти Ханси Флика, который уже выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией».

3 мая «Интер» обыграл на своем поле «Верону» (1:0), а 30 апреля сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Барселоной» (3:3).

«Барселона»

«Барселона» не может быть довольна результатом первого матча и постарается сыграть лучше уже в ответной игре в Милане. Команда лидирует в чемпионате Испании, но сейчас полностью сосредоточена на ответной игре с «Интером», ведь выигрывала Лигу чемпионов последний раз десять лет назад. Матч будет напряженным для футболистов и максимально интересным для болельщиков.

30 апреля «Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3), а третьего мая смогла добыть выездную победу над «Вальядолидом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2.9

Ничья – 3.85

Победит «Барселона» – 2.25

Тотал больше 2.5 мячей – 1.48

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

«Барселона» проиграла лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» выиграл семь из десяти домашних поединков за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что клубы будут играть максимально осторожно и основное время снова не определит победителя в этой паре.