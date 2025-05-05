«Интер» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона», который состоится 6 мая 2025 года
«Интер»
У миланского клуба «залетело» в первом матче в ворота «Барселоны» практически все, что могло и это повлияло на итоговый результат. Сейчас ни одна команда не имеет преимущества в счете, поэтому «Интеру» не нужно оголять тылы, рисковать и отыгрываться. Этот матч станет дуэлью двух опытных главных тренеров и Симоне Индзаги постарается превзойти Ханси Флика, который уже выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией».
3 мая «Интер» обыграл на своем поле «Верону» (1:0), а 30 апреля сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Барселоной» (3:3).
«Барселона»
«Барселона» не может быть довольна результатом первого матча и постарается сыграть лучше уже в ответной игре в Милане. Команда лидирует в чемпионате Испании, но сейчас полностью сосредоточена на ответной игре с «Интером», ведь выигрывала Лигу чемпионов последний раз десять лет назад. Матч будет напряженным для футболистов и максимально интересным для болельщиков.
30 апреля «Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3), а третьего мая смогла добыть выездную победу над «Вальядолидом» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 2.9
- Ничья – 3.85
- Победит «Барселона» – 2.25
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- «Барселона» проиграла лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Интер» выиграл семь из десяти домашних поединков за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что клубы будут играть максимально осторожно и основное время снова не определит победителя в этой паре.