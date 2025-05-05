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«Интер» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 18:46
«Интер» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона», который состоится 6 мая 2025 года

«Интер»

У миланского клуба «залетело» в первом матче в ворота «Барселоны» практически все, что могло и это повлияло на итоговый результат. Сейчас ни одна команда не имеет преимущества в счете, поэтому «Интеру» не нужно оголять тылы, рисковать и отыгрываться. Этот матч станет дуэлью двух опытных главных тренеров и Симоне Индзаги постарается превзойти Ханси Флика, который уже выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией».

3 мая «Интер» обыграл на своем поле «Верону» (1:0), а 30 апреля сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Барселоной» (3:3).

«Барселона»

«Барселона» не может быть довольна результатом первого матча и постарается сыграть лучше уже в ответной игре в Милане. Команда лидирует в чемпионате Испании, но сейчас полностью сосредоточена на ответной игре с «Интером», ведь выигрывала Лигу чемпионов последний раз десять лет назад. Матч будет напряженным для футболистов и максимально интересным для болельщиков.

30 апреля «Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3), а третьего мая смогла добыть выездную победу над «Вальядолидом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 2.9
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Барселона» – 2.25
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

  • «Барселона» проиграла лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Интер» выиграл семь из десяти домашних поединков за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что клубы будут играть максимально осторожно и основное время снова не определит победителя в этой паре.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:54
Вряд ли будет забито столько же голов как в первом матче - ТМ (3).
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