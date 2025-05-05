«Буде/Глимт» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Буде/Глимт» – «Тоттенхэм», который состоится 8 мая 2025 года

«Буде/Глимт»

Норвежский коллектив крупно проигрывал в Лондоне, но один отыгранный мяч подарил надежду болельщикам «Буде/Глимт», что их команда сможет отыграться уже на своем поле. Хозяева намерены с первых минут идти вперед и если смогут забить первыми, разница между клубами будет составлять всего один мяч. Пропущенный гол, наоборот максимально осложнит задачу для «Буде/Глимт».

1 мая «Буде/Глимт» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:3) в Лиге Европы, а 27 апреля на своем стадионе переиграл «КФУМ Осло» (3:0).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» ужасно провели нынешний сезон в АПЛ и единственным способом попасть в еврокубки является победа в Лиге Европы. «Тоттенхэм» уже сделал первый шаг к выходу в финал, но теперь нужно удержать разницу в 2 мяча уже в Норвегии, где соперник играет очень мощно и обыгрывал такие команды, как «Рома» и «Лацио». Встреча будет интересной и еще не лишена интриги.

4 мая «Тоттенхэм» сыграл вничью в чемпионате с «Вест Хэмом» (1:1), а первого числа переиграл «Буде/Глимт» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Буде/Глимт» – 2.95

Ничья – 3.9

Победит «Тоттенхэм» – 2.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Буде/Глимт» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» проиграл семь из десяти последних поединков на выезде

«Буде/Глимт» выиграл пять последних поединков подряд во всех турнирах

Прогноз