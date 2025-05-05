«Буде/Глимт» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Буде/Глимт» – «Тоттенхэм», который состоится 8 мая 2025 года
«Буде/Глимт»
Норвежский коллектив крупно проигрывал в Лондоне, но один отыгранный мяч подарил надежду болельщикам «Буде/Глимт», что их команда сможет отыграться уже на своем поле. Хозяева намерены с первых минут идти вперед и если смогут забить первыми, разница между клубами будет составлять всего один мяч. Пропущенный гол, наоборот максимально осложнит задачу для «Буде/Глимт».
1 мая «Буде/Глимт» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:3) в Лиге Европы, а 27 апреля на своем стадионе переиграл «КФУМ Осло» (3:0).
«Тоттенхэм»
«Шпоры» ужасно провели нынешний сезон в АПЛ и единственным способом попасть в еврокубки является победа в Лиге Европы. «Тоттенхэм» уже сделал первый шаг к выходу в финал, но теперь нужно удержать разницу в 2 мяча уже в Норвегии, где соперник играет очень мощно и обыгрывал такие команды, как «Рома» и «Лацио». Встреча будет интересной и еще не лишена интриги.
4 мая «Тоттенхэм» сыграл вничью в чемпионате с «Вест Хэмом» (1:1), а первого числа переиграл «Буде/Глимт» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Буде/Глимт» – 2.95
- Ничья – 3.9
- Победит «Тоттенхэм» – 2.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Буде/Глимт» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Тоттенхэм» проиграл семь из десяти последних поединков на выезде
- «Буде/Глимт» выиграл пять последних поединков подряд во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Буде/Глимт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. «Тоттенхэм» проиграл много матчей на выезде и во встрече с «Буде/Глимт» представителю АПЛ будет сложно.