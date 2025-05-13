Болезненные неудачи «Крыльев Советов» и «Краснодара». Знаменитые антигерои 28-го тура РПЛ

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сегодня, 18:12

Много известных фамилий.

Вратарь

Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

«Пари НН» до встречи против самарцев был вторым с конца клубом РПЛ по забитым мячам. Отличились 21 раз в 27 матчах. А теперь добавили сразу пять голов за игру. Не всегда Песьяков мог спасти, но ветеран здесь не только из-за гола Грулёва и покера Боселли. Песьяков не организовал оборону «Крыльев Советов». Пропустили четыре гола за тайм.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Трагичность единственной голевой атаки ЦСКА в том, что Петрову не стоило бежать за Гуарирапой. Форвард мог попасть в минимальный офсайд, если бы Кайо и Петров сыграли четче. Но раз Сергей выбрал преследование форварда, то защитника можно винить в пропущенном мяче. Уступил венесуэльцу в скорости, не сумел оттеснить от удачной ударной позиции.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Центральные защитники самарцев лишь обозначали борьбу в голевых атаках «Пари НН». Не мешали форвардам соперника забивать. Боселли отпраздновал покер, что случается в РПЛ крайне редко. «Крылья Советов» провалили первый тайм в матче против нижегородцев. Во втором тоже хвастаться особо нечем. Евгеньев не смог помочь команде своим опытом.

Срджан Бабич («Спартак»)

У Бабича в дерби с «Динамо» случилась позиционная слепота. Лучший защитник «красно-белых» постоянно неправильно выбирал игроков для опеки. Находился на странных позициях далеко от места, куда футболисты «Динамо» отправляли мяч. Можно винить также следующего участника состава, но Бабич организовывает оборону «Спартака». Сыграл неудачно.

Олег Рябчук («Спартак»)

У левого защитника были приличные матчи в текущем сезоне. А теперь Олег решил, что если команда на спаде, то ему пора чудить. В борьбе с Гладышевым после подачи Бителло с угла поля крайний оборонец «Спартака» схватил Ярослава за футболку. Чистый фол и пенальти, Карраскаль переиграл Максименко. Также Рябчук не удержал Хорхе перед ассистом на Глебова.

Полузащитники

Батчи («Краснодар»)

Батчи ни разу не нашел возможность проверить Акинфеева ударом в створ ворот. Выстрелов мимо с ЦСКА у вингера тоже не было. Удивительный матч, в котором «Краснодар» чуть чаще владел мячом, а в результате Акинфеева потревожил своим ударом только опорник Черников. Батчи проиграл борьбу Мойзесу, а «Краснодар» подпустил «Зенит» в таблице.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Редкий гость в этом составе. Но на выходных Барко проиграл Глебову, Фомину и Бителло в поединке против «Динамо». Для аргентинца это не первый слабый поединок на весеннем отрезке сезона. Эсекьель заслужил репутацию стартовыми успехами. Теперь за ним следят внимательнее. Хотя слабая игра напарников по атаке тоже сказывается на яркости Барко.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Один из лучших футболистов весны в РПЛ потерялся в очередном ответственном поединке. «Зенит» разгромил «Краснодар» 4:1, а ЦСКА одержал скромную, но болезненную для «горожан» победу 1:0. Эдуард не угрожал воротам Акинфеева и создал лишь два момента. Сперцян не помог Ленини и Черникову в центре поля. Бились головой о стену ЦСКА и проиграли.

Нападающие

Манфред Угальде («Спартак»)

Сложно игнорировать полный провал костариканца в весенней части сезона. Угальде вернулся в состояние, в котором был год назад, когда долго шел к первому голу в РПЛ . Поскольку у «Спартака» сразу у нескольких футболистов проблемы в атаке – форвард Гарсия и левый вингер Маркиньос тоже не забивают, то поражение от «Динамо» закономерно.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Колумбийца закрыли намертво. У одного из лучших снайперов сезона ни одного удара по воротам ЦСКА за полный поединок. Кордоба не создавал моменты для напарников. Один из самых слабых матчей Джона за всю карьеру в РПЛ . «Краснодар» проиграл в важном поединке, а тренер Мусаев имеет право винить форвардов. Редко Джон настолько плох.

Лусиано Гонду («Зенит»)

Аргентинец среди лучших игроков сезона в составе «Зенита». Но в гостевом матче против «Динамо» из Махачкалы второй форвард петербуржцев не помог. Не создавал моменты. Окопался между линиями. Соболев сыграл агрессивнее и активнее, хотя тоже не забил. «Зенит» вымолил лишь удачный стандарт – победу принес голевой удар защитника Нино.

Главные тренеры

Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Деян Станкович («Спартак»)

Наставник клуба из Самары допустил бардак на поле, футболисты «Пари НН» отправили пять голевых подарков Песьякову. А вот Станкович решил заняться собой. Спорил с арбитрами, не внес правильные коррективы в игру, чтобы «Спартак» хорошо вошел в матч. После ужасного старта, когда пропустили дважды, сербский тренер не перестроил команду и не добился камбэка, как сделал «Арсенал» против «Ливерпуля». В московском дерби не вели борьбу за титул в РПЛ , но Станкович умудрился стать антигероем вечера. Вставляет палки в колеса «Спартаку» на весеннем отрезке сезона. Должен собраться, ведь впереди решающий матч в Кубке страны с «Ростовом».

Ужас весны. «Спартак» в первых таймах

Станкович выбрал неправильный план игры против «Динамо». «Спартак» в очередной раз ушел на перерыв, уступая в счете. Во второй части сезона у столичного клуба ужасные результаты именно в первых таймах. Так мало перевеса до перерыва получает лишь «Ахмат». Когда пропускаешь два гола от «Динамо» в дерби, где соперник настроен прервать свою неудачную серию, то не отыграешься. «Спартак» старался, но за попытку очки не дают. Станкович плохо выстраивает стратегию, так как совершенно разные соперники не дают «Спартаку» вести в счете первым. В результате в клубе взяли паузу – судьбу Деяна решат по итогам сезона в Кубке страны. Если «Спартак» эпично вылетит, то Станковича ещё могут уволить. Агент тренера подыскивает ему новую работу.