«Челси» прорвался в Лигу чемпионов, а теперь может выиграть трофей. «Синие» — фаворит финала еврокубка

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вчера, 21:44

Неплохой дебютный сезон для Марески.

Выдержали финальное испытание

Чемпион в АПЛ де-факто был известен ещё в феврале – «Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и на полном ходу пёр к титулу. При этом борьба за место в Лиге чемпионов развернулась нешуточная. Первые две путёвки забрали те же мерсисайдцы и лондонцы, а вот на три оставшиеся претендовали сразу пять команд. Причём плотность между ними на определённом этапе была высочайшая – между третьей и седьмой командой лиги разница составляла три очка перед заключительным туром.

Кроме того, «Ньюкасл» играл с «Эвертоном» (13-е место), «Сити» – с «Фулхэмом» (11-е место), «Вилла» – с МЮ (15-е). И только «Челси» достался прямой конкурент – «Ноттингем», который расположился в одном балле от «синих». «Львы» и «сороки» свои матчи проиграли – то есть у «лесников» был абсолютно реальный шанс забраться в ЛЧ , обыграв «Челси» – вместо этого банда Марески хладнокровно дожала соперника в гостях и взяла три очка.

Есть проблемы в атаке

«Аристократы» в любом случае показывают прогресс. Ещё недавно коллектив финишировал за пределами топ-10, в сезоне-23/24 смогли лишь приблизиться к топ-5, но остановились в шаге. Теперь – это уже четвёртая строчка и место в Лиге чемпионов. С другой стороны, смешно применительно к «Челси» считать это прогрессом – команда только вернулась к исходным позициям.

И в игровой составляющей тоже не всё так радужно – лондонцы растеряли свою остроту в финальной трети. С одной стороны, в последних восьми матчах команда одержала семь побед. В то же время крупная победа была только одна, и та – в Лиге конференций против шведского «Юргордена». А вот проблемным МЮ , «Ноттингему», «Эвертону» удавалось связать линию атаки «синих» – каждый из этих матчей завершился минимальной победой лондонцев (1:0). С «Фулхэмом» тоже минимальный перевес, только похмельный «Ливерпуль» пропустил больше – 1:3.

У главного плеймейкера – засуха

Сложно определить, где тут причина, а где следствие, но в тот же период начались проблемы с результативностью у плеймейкера «Челси» Коула Палмера. Первую часть сезона он ещё показывал привычную игру – даже оформил покер с «Эвертоном». А вот в 2025 году – звенящая тишина.

Хавбек забил по разу с «Пэлас» и «Борнмутом» – и после этого затих на четыре месяца. Как раз в этот период случился вылет из Кубка Англии, просадка в Премьер-лиге (одна победа в четырёх турах в январе), позднее случались осечки с «Арсеналом», «Брентфордом», «Ипсвичем», а в 36-м туре «аристократы» получили 0:2 от «Ньюкасла». В тех играх Коул не отметился ничем, кроме присутствия на поле.

Поражение в гонке за ЛЧ

Во второй части «Бетис» взбодрился, причём настолько, что команда Мануэля Пеллегрини включилась в погоню за место в Лиге чемпионов. По прошествии 34 туров чемпионата коллектив сократил отставание от «Вильярреала» до минимума – от последней путёвки в главный еврокубок «Бетис» отделял один балл. Но дальше всё рассыпалось.

После полуфинала Лиги конференций перестало хватать сил на два турнира. Команда дома не удержала минимальное преимущество с «Осасуной», затем на выезде получила 0:2 от «Райо Вальекано» в первом тайме и экстренно спасалась во втором (2:2). На финише – ожидаемые 1:4 от «Атлетико» и 1:1 с «Валенсией». У «жёлтой субмарины» таких проблем не возникло – в итоге их отрыв от «Бетиса» увеличился до 10 очков. Команда Пеллегрини оказалась не готова к борьбе за ЛЧ .

Антони сдал – но всё ещё выглядит лучше, чем в МЮ

Для Антони аренда в «Бетис» стала глотком свежего воздуха. В МЮ на него шло постоянное давление – причём чаще всего из-за суммы его компенсации (хотя вингер не просил выложить 100 млн евро «Аяксу»). Сам футболист недавно отметил:

«Переход в „Бетис“ многое изменил, потому что мне нужно было найти себя из-за всего того, через что я прошел в личной жизни. Я не был счастлив, не чувствовал желания играть в футбол, и мне нужно было найти себя и снова стать счастливым, потому что играть в футбол – это, что я всегда любил».

Сейчас он попал в культурную среду, которая бразильцу подошла куда больше. При этом после первоначального импульса случился микроспад. Антони заглох в момент, когда ЛЧ оказалась совсем близка. На отрезке с 35-го по 37-й тур вингер не забил ни разу и только в заключительном матче Ла Лиги отметился голом в ворота «Валенсии».

И всё же вингер остаётся на ходу, в «Бетисе» у него уже девять мячей и пять голевых передач – а это в любом случае лучше, чем его показатели в составе «Юнайтед».

«Аристократы» – стопроцентный фаворит

Прежде всего сказывается разница в классе. «Аристократы» в Лиге конференций просто не в своей весовой категории – им слишком легко, это очевидный фаворит турнира. Вдобавок «Бетис» остаётся в состоянии спада и не выдержал даже уровень сопротивления в гонке за ЛЧ – а он в разы меньше, чем будет в игре с лондонцами. С другой стороны, сами «аристократы» сейчас не в лучшем состоянии – это хоть как-то сокращает пропасть в классе (может, и «новый» логотип поможет).

Прогноз Soccer.ru: «Челси» должен забирать победу на классе – это как школьник, который оказался в детском саду. Лондонцы прагматично сведут игру в свою пользу и завоюют трофей.