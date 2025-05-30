«Торонто» – «Шарлотт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Торонто» – «Шарлотт», который состоится 1 июня 2025 года.

«Торонто»

В результатах команды мало что меняется в последнее время, что вряд ли может радовать болельщиков «Торонто». Коллектив идет на 14 месте с 13 баллами и вряд ли в ближайшее время может рассчитывать на место в зоне плей-офф. Хозяева принимают на своем поле «Шарлотт» и очень заинтересованы в победе над прямым конкурентом за 8-9 места. Однако сделать это будет очень сложно, ведь соперник также нуждается в баллах.

29 мая «Торонто» проиграл на своем поле «Филадельфии Юнион» (1:2), а 25 числа команда проиграла «Нэшвиллу» (1:2).

«Шарлотт»

«Шарлотт» проиграл большинство последних матчей в чемпионате и совсем скоро может покинуть зону плей-офф МЛС . В активе клуба 22 балла, что на два пункта меньше, чем у сразу двух соперников из Нью-Йорка. В поединке с «Торонто» гости сделают все, чтобы одолеть соперника из нижней части турнирной таблицы и укрепиться на своей позиции. Поединок будет интересным и напряженным, но не оставит зрителей равнодушными.

29 мая «Шарлотт» проиграл «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:4), а 25 числа на своем поле одолел «Коламбус Крю» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торонто» – 2.6

Ничья – 3.5

Победит «Шарлотт» – 2.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Торонто» проиграл семь из десяти последних домашних встреч

Восемь последних поединков «Шарлотт» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Шарлотт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но гостям удастся немного лучше реализовать свои моменты и набрать три очка.