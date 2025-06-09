Румыния – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Румыния – Кипр, который состоится 10 июня 2025 года.

Румыния

Сборная Румынии проиграла два важных поединка и набрала за три тура всего три очка, что делает положение команды очень неудобным. В поединке с Кипром на своем поле коллективу нужно только побеждать, хотя и это не гарантирует улучшение ситуации в группе, ведь теперь нужно отыгрываться в личных встречах с конкурентами.

7 июня Румыния проиграла на выезде Австрии (1:2), а 24 марта разгромила на выезде Сан-Марино (3:1).

Кипр

Сборная Кипра еще до начала квалификации не считалась командой, которая способна навязать борьбу фаворитам в этой группе и смогла обыграть лишь скромный Сан-Марино в двух турах. В предстоящей игре гостям будет максимально сложной, ведь румынской сборной некуда отступать, и она будет очень агрессивно и много атаковать, поэтому защитным редутам придется непросто и вряд ли они сумеют сдержать этот натиск.

6 июня Кипр сыграл товарищеский поединок с Болгарией (2:2), а 24 марта проиграл на выезде Боснии и Герцеговине (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Румыния – 1.33

Ничья – 5.1

Победит Кипр – 11

Тотал больше 2.5 мячей – 1.78

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

Румыния проиграла три матча из десяти последних при семи победах

Четыре из пяти последних матчей Кипра завершились исходом «обе забьют»

В двух последних поединках между сборными сильнее оказалась Румыния

Прогноз

Поставить на победу Румынии в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что хозяева обрушат свой спортивный гнев на соперника уже в начале поединка и после 45 минут игры будут иметь преимущество.