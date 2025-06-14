«Бавария» упустила Вирца и не убедила чемпиона Европы. Команде нужны джокеры для победы в Лиге чемпионов

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вчера, 09:09

Цель немцев – успех в еврокубках.

«Бавария» разозлила фанатов

Немецкий фаворит огорчил поклонников вылетом из Лиги чемпионов от «Интера». Не дошли до реваншей против бывшего тренера Флика, чья «Барселона» обыграла «Баварию» на общем этапе 4:1. А вот миланцы прошли каталонцев в полуфинале, хотя позже неудачно сыграли в Мюнхене в историческом финале с ПСЖ . «Бавария» не участвовала в домашней развязке Лиги чемпионов, а возвращение «салатницы» в Бундеслиге стало праздником скорее для Кейна.

После условно успешного сезона тренеру Венсану Компани нужно усиливать команду. Пока подписали защитника сборной Германии Джонатана Та, ослабив «Байер». Флориан Вирц отказался от перехода в клуб из Мюнхена, ведь «Ливерпуль» предложил его команде рекордную для АПЛ сумму. В «Баварии» привыкли, что самые крутые немецкие таланты часто выбирают именно их клуб. Именно так в составе оказались чужие воспитанники Нойер, Киммих и Мусиала.

Вирц отказался, но «Бавария» продолжает поиски четвертого форварда к Мусиале, Олисе и Кейну. После Клубного чемпионата мира «Баварию» покидает легендарный Мюллер, а вингер Сане уже перешел в «Галатасарай». Странный выбор для немца за год до чемпионата мира. А ещё более странным выглядит выбор «Баварией» новой формы команды: дизайнеры немецкой корпорации «Adidas» выбрали невероятно уродливый вариант сочетания двух цветов.

Как шутят немцы в комментариях, сверху борода Санты, а снизу Клаус показывает средние пальцы в теплых варежках. Фанаты «Баварии» считают эту форму худшей за десятилетия, имея полное право на негодование. В Германии, в отличие от АПЛ , зрители приносят клубам значительную часть дохода, ведь нет сытых иностранных владельцев, не считая австрийцев из «Лейпцига». «Бавария» должна учитывать мнение народа, но клуб пошел на провокацию.

Уильямс ближе к «Барселоне»

Крайний нападающий сборной Испании отказывал клубам из АПЛ , потому что эта лига не нравится его старшему брату, который тоже играет за «Атлетик». Клуб из Бильбао вышел в Лигу чемпионов, но Вальверде вряд ли увидит на привычном левом фланге молодого Нико. Уильямс перерос уровень клуба из Бильбао. В прошлом году лишь финансовые проблемы «Барселоны» отменили переход крайнего форварда в команду к его другу Ямалю. Так Рафинья остался в Каталонии и стал одним из лидеров.

Лапорта может подписать Маркуса Рэшфорда – странный ход для «Барселоны», но у президента «блауграны» не хватит денег на выкуп контракта Уильямса. Фиксированная цена – 62 млн евро. Баскам нужны эти деньги для оплаты долгов клуба и развития клубной академии, а Нико заслужил шанс в команде уровня «Барселоны» и «Баварии», но есть понятная проблема в случае работы на немцев. Четверка из Олисе, Мусиалы в роли «десятки», Уильямса и Кейна формирует слишком атакующий состав.

«Бавария» Компани не всегда удачно держала удар. Сказывается авантюрный стиль игры вратаря Нойера вместе с приказом тренера обороняться высоко. На старте сезона смелый подход нового наставника сработал, но как только соперники подучили раскрытую книгу «Баварии» то «Интер» Индзаги пошел дальше. Выпуская на поле Уильямса и ещё троих атакующих футболистов, из которых только форвард Кейн прилежно выполняет все приказы в прессинге, немцы рискуют потерпеть неудачу.

При этом 22-летний Уильямс – прекрасная ставка. Ганский испанец из работящей семьи, его родители перешли пешком пустыню в Африке, чтобы попасть в Испанию. Их сыновья стали футболистами, Нико выиграл Евро-2024 и был в финале Лиги наций. У него нет невероятной результативности, но Роббен в «Реале» тоже не забивал столько мячей, как позже в «Баварии». Вот только после разговора с немцами агент Уильямса полтора часа общался со спортивным директором «Барселоны» Деку.

Должны найти дублера Кейну

Время от времени появляется информация о желании боссов «Баварии» сыграть на опережение и подписать молодого форварда, который со временем заменит Харри Кейна. Сложная задача, ведь пока англичанин слишком крут, чтобы резервист получил игровую практику. Какой крутой форвард согласится выбросить из карьеры несколько лет? Раньше говорили о желании Харри вернуться домой, но вряд ли ему нужно связываться с «Манчестер Юнайтед», там делают ставку на более молодых форвардов.

Кейн не хочет ничего менять за год до решающего для Англии чемпионата мира. А поскольку бывший тренер «Баварии» Тухель неоднозначно стартовал на новой должности – англичане забили всего один гол команде Андорры и впервые в истории проиграли африканской сборной, то британцам нужен спаситель. Кейну важно блистать через год на чемпионате в Северной Америке. Для этого Харри должен остаться в «Баварии» и провести сильный сезон с парнями из сборных Франции и Германии.

Особенностью основы «Баварии», которая выиграла Лигу чемпионов с Фликом, был органичный состав из молодежи и опытных игроков больших сборных. Француз Коман забил победный мяч в ворота ПСЖ , чемпион мира Нойер отразил удары Неймара. Левандовски, хоть Роберт не мог со сборной Польши выйти в большой финал, на клубном уровне играл в решающем поединке Лиги чемпионов с «Боруссией». Боатенг и Мюллер были чемпионами мира, а рядом бегали невероятно талантливые парни.

Богатство клуба позволило боссам «Баварии» подписать Павара, Мартинеса и Эрнандеса, а потом держать троих чемпионов мира на скамейке в финале Лиги чемпионов. Хитрые менеджеры клуба умеют подбирать футболистов. Были уверены, что Майкл Олисе, хотя француз играл за «Кристал Пэлас», готов заиграть на самом высоком уровне. Они первыми поняли, что Мусиала особенный, украли Джамала у «Челси». Хавбек провел в школе «Баварии» всего год, а дальше заиграл в основе со взрослыми.

Но найти идеального джокера намного тяжелее. Хаби Алонсо вспомнил о Роберто Фирмино и думает забрать бразильца из Саудовской Аравии. Вот и «Баварии» нужен похожий ход, чтобы на скамейке из-за спины Кейна выглядывал человек, способный удачно появиться на замену и забить решающие мячи, как Хоселу сделал в составе «Реала» год назад как раз против «Баварии» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. У Компани прекрасные футболисты нападения, но ещё нужны джокер и левый вингер.