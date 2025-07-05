Хаби Алонсо достался удобный соперник. «Реал» в огне, раскрывается топ-новичок – «Боруссии» будет тяжело

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сегодня, 09:50

Матч между явным фаворитом и аутсайдером.

Стали настоящими работягами

Мадридцы стали работягами в хорошем смысле этого слова, ведь по-настоящему элитными считаются футболисты, которые работают гораздо больше и целенаправленнее остальных. Хаби Алонсо превращает «Реал» в команду универсальных солдат, которые ежесекундно анализируют происходящее на поле и способны перестроиться в краткие сроки. «Сливочные» часто переключаются между схемами – выходят то с парой центральных защитников, то с тройкой. Самое важное, чтобы это не сказывалось на качестве игры. И пока этого получается добиться.

Так, мадридцы начинали турнир в привычной расстановке «4-3-3», а в заключительном туре группового этапа переключились на «3-5-2» с Гонсало Гарсией и Винисиусом на острие. Оба отметились с «Зальцбургом» забитыми мячами, это уже знак, что эксперимент удачный. То же самое произошло против «Юве» в 1/8 финала, но на этот раз забил только Гарсия, его мяч стал единственным в матче.

Трент показал свою пользу

Сейчас «Реал» – крайне подвижная структура, в которой только устанавливаются новые принципы игры. Потому новичкам адаптироваться в команде может быть сложно. Но с Трентом Александером-Арнольдом пока не возникает никаких проблем. КЧМ идёт ему на пользу – защитник привыкает к новым реалиям на практике. С первых же матчей он в старте, а последние две игры провёл от свистка до свистка.

И лидеры уже впечатлены качествами латераля. Джуд Беллингем говорит, что Трент успел немного подтянуть испанский, Куртуа отмечает его штрафные и подачи. Изначально было ясно, что ТАА – ощутимое усиление для атаки «сливочных», футболист станет дополнительной угрозой для соперника. И англичанин успел это подтвердить – именно с его передачи Гонсало Гарсия забил решающий мяч «Ювентусу» в 1/8 финала КЧМ -2025. Начало положено.

У «Реала» Алонсо по-прежнему неустойчивое положение

Пока все очарованы тем, что творят «сливочные», проблемные зоны не так бросаются в глаза, но на деле всё не так однозначно. Сейчас «Реал» на подъёме, у Хаби Алонсо установилась химия с игроками, на свежих эмоциях те летят исполнять его установки. Но конфетно-букетный период проходит, а выживают с «галактикос» те тренеры, которым лидеры верят даже в трудные времена. Сейчас Вини и компания сохраняют единство. Но рано или поздно снова проснётся их эго, и для Алонсо это будет тяжёлым испытанием.

Есть и чисто игровые вопросы. Тот же Трент угроза и чужим воротам, и своим. Латераль – опаснейшее оружие в атаке и беспомощный футболист при обороне. Частые ошибки дополняются тем, что он не успевает отрабатывать без мяча. А теперь добавьте к этому Тчуамени в центр обороны. Сейчас к нему нет претензий, но прошлый сезон говорит совсем о другом: на этой позиции француз нестабилен. Пока больше похоже на то, что это карточный домик: как только выпадет один элемент, повалятся остальные. Вот тут и начнётся работа для Алонсо.

Неуверенная походка

Каким-то образом дортмундцы добрались до четвертьфинала, хотя даже на групповой стадии у команды было столько же проблем, сколько у «Порту». Португальцы в итоге не вышли в плей-офф, а «чёрно-жёлтым» повезло чуть больше. Турнир начался сразу с осечки – ничья с «Флуминенсе». Позднее развернулась бойня с «Мамелоди» – пропустили первыми и оживили интригу в концовке, а победу принёс автогол. Наконец, с «Ульсан Хьюндай» победителя определил единственный гол. С «Монтерреем» сыграли 2:1. Слишком многое в пограничных ситуациях складывалось в пользу «Боруссии», так что их попадание в четвертьфинал скорее удивительно, чем закономерно.

Ковач активно исследует возможности Беллингема

Джуда в «Боруссии» больше нет, зато подрос его брат, который даёт похожий функционал. В «Сандерленде» полузащитник набрался опыта и научился вести единоборства (условия Чемпионшипа этому отлично способствовали). Команда вышла в АПЛ , а центрхав предпочёл перебраться в Германию.

Нико Ковач доволен физическими данными полузащитника, активно использует его в игре. Джоб уже во втором туре отметился голом в ворота «Мамелоди», а в заключительном матче групповой стадии отдал голевую передачу на единственный мяч в игре с «Ульсаном». Так что проблески лидерских качеств молодой полузащитник уже показывает. Тренер пока выбирает оптимальные позиции для игрока, пробовал использовать его в центре поля при «3-4-2-1», под нападающим в этой же схеме и в опорной зоне при «3-5-2».

Повторение финала

Против «Реала» «Боруссия» будет очевидным аутсайдером. Команда ниже классом, с не самой глубокой скамейкой и не таким высоким качеством состава. Исторически такая расстановка сил только подтверждается. О чём говорить, если финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 «сливочные» довели до уверенной победы (2:0), а после этого на групповом этапе просто поиздевались над дортмундцами – те оторвались в счёте, а мадридцы включились на 30 минут и добыли разгромную победу. Это наверняка развило у «Боруссии» комплекс – даже кризисный «Реал» играючи убирает «шмелей» с дороги.

Прогноз Soccer.ru: вряд ли у «Реала» что-то сломается именно на этом этапе. Команда в отличной форме и хочет забрать первый трофей в эпоху Хаби Алонсо. Как минимум «Боруссию» мадридцы точно пройдут. На кураже «Реал» добудет уверенную победу.