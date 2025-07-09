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Луис Энрике: «„Реал“ — самая успешная команда в мире»

вчера, 19:25
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о полуфинальном матче Клубного чемпионата мира против мадридского «Реала».

Вы знаете, что я навсегда остаюсь болельщиком «Барселоны», поэтому игра против «Реала» меня мотивирует. Но при этом для меня играть с мадридцами – удовольствие. Так всегда было и так всегда будет, потому что это значит играть против самой успешной команды в мире.

ПСЖ встретится с «Реалом» сегодня, 9 июля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:34
хм ...
и говорит красиво, и тренирует-то успешно !
гений, наверное
протон
протон
сегодня в 03:41
Скажите Энрике чтобы прекратил подрывать мягкие точки "крушения баварского". Он не выдерживает уже, когда тренер его команды постоянно хорошо отзывается о его самом ненавистном клубе. Тут уже через чур, когда Энирке говорит, что для него это не только матч его команды, а ещё и встреча Куле с принципиальным соперником.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:50
и снова Марчиньяк судья матча Реала)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:48
Луис Энрике всё успевает - и соперника по полуфиналу Реал Мадрид похвалить, и честно признаться в своих чувствах к бывшей команде Барселоне. Осталось узнать, как готова к очередному матчу его нынешняя команда. Надеюсь мы увидим сегодня очень красивый футбол, а победит тот, кто заслуживает.
shlomo
shlomo
вчера в 19:30
Красиво сказал для случая если что то пойдет не по плану...:)))
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