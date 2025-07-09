Луис Энрике: «„Реал“ — самая успешная команда в мире»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» высказался о полуфинальном матче Клубного чемпионата мира против мадридского «Реала».

Вы знаете, что я навсегда остаюсь болельщиком «Барселоны», поэтому игра против «Реала» меня мотивирует. Но при этом для меня играть с мадридцами – удовольствие. Так всегда было и так всегда будет, потому что это значит играть против самой успешной команды в мире.